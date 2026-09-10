Σοκ προκαλεί στην Αυστρία η υπόθεση ενός 51χρονου από την πόλη Μάρχτρεκ, επαγγελματία οδηγού σε ενεργειακό όμιλο, ο οποίος φέρεται να είχε ναρκώσει κυρίως με αλκοόλ τη σύζυγό του και να την είχε «παραχωρήσει» έναντι 500 ευρώ σε έναν γείτονά του, επίσης 51 ετών, προκειμένου να τη βιάσει βάναυσα. Η γυναίκα ήταν μητέρα μιας 15χρονης και ζούσε με τον σύζυγό της σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Ούντερχαϊντ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 25 προς τις 26 Ιουνίου του ίδιου έτους, η γυναίκα πέθανε από τα τραύματά της, καθώς φέρεται να υπέστη αιμορραγία πάνω σε κρεβάτι νερού, αφού προηγουμένως είχε, σύμφωνα με τις έρευνες, βιαστεί αρχικά από τον σύζυγό της και στη συνέχεια από τον γείτονα. Στο αίμα της εντοπίστηκε σχεδόν 4 τοις χιλίοις αλκοόλ, ποσότητα που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται πως της είχε χορηγηθεί από τους εμπλεκόμενους. Η 15χρονη κόρη της ήταν εκείνη που τη βρήκε νεκρή λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Οι έρευνες και ο φόβος για ευρύτερο δίκτυο

Αρχικά, οι ερευνητές θεωρούσαν ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από αμέλεια στο πλαίσιο ενός «σεξουαλικού ατυχήματος». Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής και την αξιολόγηση των συνομιλιών μεταξύ των δύο ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, οι Αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως έγκλημα βίας, συγκεκριμένα ως βιασμό με θανατηφόρο αποτέλεσμα, και προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα oe24 oι ερευνητές φοβούνται ότι ενδέχεται να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο πίσω από την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, η δικογραφία των 1.000 σελίδων παρέμενε μέχρι σήμερα υπό καθεστώς μυστικότητας, ώστε να μην παρεμποδιστούν οι περαιτέρω έρευνες.

Οι κατηγορίες και οι ποινές που αντιμετωπίζουν

Ο δικηγόρος του βασικού κατηγορούμενου αντέδρασε με έντονο τρόπο στις τελευταίες αποκαλύψεις, επιμένοντας ότι πρόκειται για «σεξουαλικό ατύχημα, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο». Υποστήριξε ακόμη ότι εκείνη τη νύχτα πιθανότατα υπήρξε «τρίο», το οποίο, όπως ανέφερε, «δεν απαγορεύεται στην Αυστρία». Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο ανδρών, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και ότι «οι δύο τους αντάλλασσαν απλώς τις φαντασιώσεις τους σε ένα φόρουμ με σεξουαλικό περιεχόμενο».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύμφωνα με την Εισαγγελία, έχει ομολογήσει και δηλώνει μετανιωμένος. Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για δύο περιπτώσεις κακοποίησης ανυπεράσπιστου ή μειωμένης ικανότητας ατόμου, εκ των οποίων η μία αφορά πράξη που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εξευτελιστική για το θύμα. Το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής για τις συγκεκριμένες πράξεις κυμαίνεται από 5 έως 15 χρόνια κάθειρξης.

Σε βάρος του συζύγου, ο οποίος μέχρι στιγμής τηρεί σιγή απέναντι στις κατηγορίες, διεξάγεται έρευνα για κακοποίηση ανυπεράσπιστου ή μειωμένης ικανότητας ατόμου με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Για τη συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται το ίδιο πλαίσιο ποινής με αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλαδή κάθειρξη από 10 έως 20 χρόνια ή ισόβια.

Για όλους τους εμπλεκόμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.