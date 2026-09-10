Μια νέα επιστημονική μελέτη για τον σχηματισμό της Σελήνης έχει προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι τα ευρήματά της επιβεβαιώνουν την αφήγηση της Βίβλου για τη δημιουργία των ουρανών. Οι ίδιοι οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ερευνητές ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν μια προηγμένη προσομοίωση σε υπολογιστή για να αναπαραστήσουν τη σύγκρουση της νεαρής Γης με έναν πλανήτη περίπου στο μέγεθος του Άρη, τη Θεία (Theia), πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η συγκεκριμένη προσομοίωση διαφέρει από προηγούμενα μοντέλα, καθώς έλαβε υπόψη και το πώς η εσωτερική θερμοκρασία των δύο πλανητών θα επηρέαζε την αντοχή των πετρωμάτων και των μετάλλων τους.

Και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: όταν οι ερευνητές συμπεριέλαβαν αυτές τις ιδιότητες, σε ένα από τα σενάρια που προέκυψαν από την προσομοίωση εμφανίστηκε μια σχεδόν ολοκληρωμένη Σελήνη σε τροχιά γύρω από τη Γη μέσα σε περίπου πέντε ώρες από τη σύγκρουση.

Ακριβώς αυτή η εξαιρετικά σύντομη χρονική κλίμακα ήταν που προκάλεσε τους παραλληλισμούς με το βιβλίο της Γένεσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η βιβλική αφήγηση περιγράφει τη δημιουργία των ουρανών μέσα σε έξι ημέρες. Στην τέταρτη ημέρα, σύμφωνα με τη Γένεση 1:14-19, ο Θεός τοποθετεί στον ουρανό δύο μεγάλα «φώτα»: το «μεγαλύτερο φως», που παραδοσιακά ερμηνεύεται ως ο Ήλιος, και το «μικρότερο φως», που αντιστοιχεί στη Σελήνη και προορίζεται να «κυβερνά τη νύχτα».

Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν ότι η εμφάνιση μιας Σελήνης μέσα σε μόλις πέντε ώρες αποτελεί εντυπωσιακή αντιστοιχία με τη βιβλική περιγραφή. «Το βιβλίο της Γένεσης μου το είχε πει εδώ και καιρό», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε ότι «ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε με τον λόγο Του», ενώ ένας ακόμα έγραψε: «Ουάου, είναι σχεδόν σαν να το είχε προτείνει η Γένεση».

Άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την προσομοίωση, η Σελήνη μπορούσε να σχηματιστεί σε λίγες ώρες, υποστηρίζοντας ότι για τον Θεό θα μπορούσε να είχε χρειαστεί ακόμα και λιγότερο. Ωστόσο, η επιστημονική μελέτη δεν είχε ως στόχο να εξετάσει τη Γένεση και οι ερευνητές δεν υποστήριξαν ότι τα αποτελέσματά τους αποδεικνύουν τη βιβλική αφήγηση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Astrophysical Journal Letters, εξέτασε τι θα μπορούσε να συμβεί μετά την τεράστια σύγκρουση της Θείας με τη Γη. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες θεωρούν ότι η πρόσκρουση εκτόξευσε λιωμένο υλικό και συντρίμμια σε τροχιά, τα οποία στη συνέχεια ενώθηκαν σταδιακά και σχημάτισαν τη Σελήνη.

Τα παλαιότερα μοντέλα αντιμετώπιζαν σε μεγάλο βαθμό τη Γη και τη Θεία σαν τεράστιες σταγόνες ρευστού, καθώς θεωρούνταν ότι η σύγκρουση θα έλιωνε ή θα εξαέρω­νε μεγάλο μέρος των δύο πλανητών.

Scientists make discovery that matches the Bible's account of how God created the heavens https://t.co/hL9AhtJQtA — Daily Mail (@DailyMail) September 9, 2026

Το νέο μοντέλο έλαβε υπόψη έναν παράγοντα που είχε σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί: την αντοχή των πετρωμάτων και των μετάλλων στο εσωτερικό των πλανητών, αλλά και τη θερμοκρασία τους. Τα θερμότερα υλικά είναι πιο αδύναμα και παραμορφώνονται ευκολότερα από τα ψυχρότερα και πιο άκαμπτα πετρώματα.

Με αυτές τις πιο ρεαλιστικές παραμέτρους, ορισμένες προσομοιώσεις εξακολουθούσαν να καταλήγουν σε έναν τεράστιο δακτύλιο συντριμμιών, από τον οποίο η Σελήνη θα σχηματιζόταν σταδιακά. Σε ένα διαφορετικό σενάριο, όμως, μια σχεδόν ολοκληρωμένη Σελήνη εμφανίστηκε σε τροχιά μέσα σε περίπου πέντε ώρες.

Η επικεφαλής ερευνήτρια, δρ Adeene Denton, δήλωσε ότι όταν χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παράμετροι με τα αρχικά μοντέλα πρόσκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών στο εσωτερικό των δύο σωμάτων, «μέσα σε περίπου πέντε ώρες, εμφανίστηκε μια άθικτη Σελήνη».

Το εύρημα είναι σημαντικό για την κατανόηση του σχηματισμού της Σελήνης, αλλά δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη ότι ο Θεός δημιούργησε τη Σελήνη την τέταρτη ημέρα, όπως περιγράφει η Γένεση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Άλλωστε, η βιβλική αφήγηση δεν προσδιορίζει πόσο χρόνο χρειάστηκε η φυσική διαδικασία σχηματισμού της Σελήνης, ενώ η συγκεκριμένη προσομοίωση παρουσιάζει μόνο ένα πιθανό αποτέλεσμα της αρχαίας κοσμικής σύγκρουσης. Για τους πιστούς, πάντως, το εύρημα αποτελεί έναν ακόμα ενδιαφέροντα λόγο για να επανεξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στην επιστημονική εικόνα για τη δημιουργία της Σελήνης και την αρχαία βιβλική αφήγηση.