Μια γυναίκα δέχτηκε άγρια επίθεση από πίτμπουλ στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν ο σκύλος φέρεται να βρισκόταν χωρίς λουρί. Η επίθεση διήρκεσε έως και 15 λεπτά, ενώ περαστικοί προσπαθούσαν να απομακρύνουν το ζώο από το θύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία Tenderloin. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η γυναίκα περπατούσε στην περιοχή όταν ο σκύλος της επιτέθηκε ξαφνικά.

Περαστικοί επιχείρησαν να επέμβουν χρησιμοποιώντας ακόμη και σπρέι πιπεριού, όμως χρειάστηκαν περίπου 10 έως 15 λεπτά μέχρι να καταφέρουν οι αστυνομικοί να περιορίσουν το ζώο. Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, χρησιμοποίησαν ειδικό κοντάρι σύλληψης για να ακινητοποιήσουν τον πίτμπουλ.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Citizen δείχνει τη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, ενώ ο σκύλος βρίσκεται δίπλα της, με το πρόσωπό του καλυμμένο από αίμα.

Σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε το Tenderloin Activities ακούγονται αυτόπτες μάρτυρες να φωνάζουν προς τους αστυνομικούς, δίνοντας αντικρουόμενες οδηγίες. Κάποιοι φώναζαν «πυροβολήστε τον σκύλο!», ενώ άλλοι τους καλούσαν να μην τον πυροβολήσουν.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στο αριστερό χέρι και τον καρπό, καθώς και στο δεξί χέρι και το γόνατο. Μεταφέρθηκε στο San Francisco General Hospital, όπου διασωληνώθηκε και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο σκύλος πέθανε στο σημείο και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από υπαλλήλους της San Francisco Animal Care and Control. Ο ιδιοκτήτης του δεν εντοπίστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του ζώου. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι πέθανε εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά την προσπάθεια περιορισμού του.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι, ενώ ο σκύλος περιοριζόταν, «έπαψε να ανταποκρίνεται και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο».

Η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Υπάρχουν αναφορές ότι ενδέχεται να είναι άστεγη και να ζει στη συγκεκριμένη γειτονιά, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Ο επόπτης της συνοικίας Tenderloin, Bilal Mahmood, δήλωσε μέσω social media ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Όπως ανέφερε, τον τελευταίο χρόνο οικογένειες και κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει και άλλα παρόμοια περιστατικά με σκύλους στους δρόμους.

Ο Mahmood σημείωσε επίσης ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά οι Αρχές συνεργάστηκαν με το αστυνομικό τμήμα του Tenderloin σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με την ονομασία Paw Patrol, με στόχο την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων και της ενημέρωσης των κατοίκων.

Στο Σαν Φρανσίσκο λειτουργεί ξεχωριστή μονάδα για τα επικίνδυνα σκυλιά, η Dangerous Dogs Unit. Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα η μονάδα έχει λάβει 729 αναφορές για δαγκώματα σκύλων, έναντι 1.027 για ολόκληρο το προηγούμενο έτος.

Περίπου 30% έως 40% των περιστατικών καταγράφονται στη συνοικία Tenderloin, σύμφωνα με τις ίδιες Αρχές.

Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικό μέρος του άστεγου πληθυσμού του Σαν Φρανσίσκο και αρκετοί άνθρωποι που ζουν στους δρόμους έχουν σκύλους για συντροφιά αλλά και προστασία. Η ειδική διαδικασία που οι κάτοικοι αποκαλούν «dog court» είχε διακοπεί για περίπου δέκα μήνες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και επανήλθε πρόσφατα, ενώ πριν από την επανέναρξή της υπήρχε συσσωρευμένο υπόλοιπο 66 υποθέσεων, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.