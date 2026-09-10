Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες, κοντά σε τουριστική περιοχή της επαρχίας Παλάουαν, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες βράδυ στο June Aster περίπου 2,2 χιλιόμετρα από την ακτή, κατά την πηγή αυτή, που ενημέρωσε ότι πτώματα πέντε επιβαινόντων στο σκάφος μεταφέρθηκαν στην ξηρά.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ακτοφυλακή εικονίζει το πλοίο στις φλόγες.

Στον λογαριασμό στο Facebook του δήμου της Κορόν, κοντινού τουριστικού θέρετρου, εκατοντάδες άνθρωποι σχολιάζουν προσπαθώντας να μάθουν νέα για φίλους, συγγενείς κι ακόμη και κατοικίδια.

«Έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», είπε νωρίτερα ο πλοίαρχος της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό του αρχιπελάγους, εξηγώντας ότι με βάση το δηλωτικό του πορθμείου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα.

Έκτοτε, οι αρχές ανακοίνωσαν πως διασώθηκε ακόμη ένας άνθρωπος.

Ο πλοίαρχος είχε κάνει περί της διάσωσης 38 επιβατών και τεσσάρων μελών του πληρώματος.

Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, που διευκρίνισε πως η επιχείρηση συνεχιζόταν.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic, το June Aster είχε αναχωρήσει από τη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, κι είχε προορισμό την Κορόν, σε απόσταση κάπου 430 χιλιομέτρων.

Οι τραγωδίες στη θάλασσα είναι συχνές στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος όπου ενίοτε οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις γίνονται με πλοία που δεν εφαρμόζουν βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το ναυάγιο του Trisha Kerstin 3, πορθμείου που εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Μιντανάο στη νήσο Χολό, στοίχισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους. Το 2023, πυρκαγιά σε άλλο φέρι που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο είχε αφήσει πίσω 31 νεκρούς.