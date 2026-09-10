Η Λίντσεϊ Κλάνσι, η μητέρα από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο του 2023, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, δύσκολη πραγματικότητα μετά την αποτυχία της δίκης της να καταλήξει σε απόφαση.

Ο δικηγόρος υπεράσπισής της, Κέβιν Ρέντινγκτον, αποκάλυψε, όπως σημειώνει η New York Post, ότι η 36χρονη εξακολουθεί να μιλά συχνά για τα παιδιά της, επαναλαμβάνοντας μια φράση που, όπως είπε, δείχνει τον πόνο και την ψυχική της κατάσταση: «Θέλω τα μωρά μου. Θέλω τα μωρά μου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λίντσεϊ Κλάνσι ρωτά συνεχώς για την Κόρα, 5 ετών, τον Ντόσον, 3 ετών, και τον 8 μηνών Κάλαν, τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης.

Η δίκη που οδηγήθηκε σε αδιέξοδο

Η πολυσυζητημένη δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Μετά από επτά ημέρες διαβουλεύσεων και περίπου 38 ώρες συζητήσεων, το σώμα των ενόρκων παρέμεινε διχασμένο, με αποτέλεσμα ο δικαστής να κηρύξει τη διαδικασία σε αδιέξοδο και να κηρυχθεί κακοδικία.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης την περίοδο των θανάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε επίγνωση των πράξεών της. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι ενέργειές της ήταν προμελετημένες.

Μετά το αδιέξοδο της δίκης, οι αρχές καλούνται πλέον να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα: αν θα ζητήσουν νέα δίκη, αν θα προχωρήσουν σε διαφορετική νομική συμφωνία ή αν θα αλλάξουν την πορεία της υπόθεσης.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι παραμένει νοσηλευόμενη σε ψυχιατρική δομή υψίστης επιτήρησης, όπου, σύμφωνα με ειδικούς που κατέθεσαν στη δίκη, βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση λόγω του κινδύνου να βλάψει τον εαυτό της.

Ο Κέβιν Ρέντινγκτον, πάντως, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται δεν αντιπροσωπεύουν τη γυναίκα που γνώριζαν οι άνθρωποι γύρω της. Όπως ανέφερε, η Λίντσεϊ Κλάνσι πριν από την τραγωδία ήταν μια αγαπητή νοσηλεύτρια μαιευτηρίου για οκτώ χρόνια, μια γυναίκα που είχε την εκτίμηση φίλων, γειτόνων και συναδέλφων της. «Η γυναίκα που ζει σήμερα ανάμεσά μας είναι ο άνθρωπος που όλοι αγαπούσαν», υποστήριξε ο δικηγόρος της, επιμένοντας ότι η ψυχική ασθένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συζητήσεις με την εισαγγελία για πιθανή συμφωνία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχόταν μια λύση που θα οδηγούσε τη Λίντσεϊ Κλάνσι σε φυλάκιση, υποστηρίζοντας ότι η περίπτωσή της απαιτεί ψυχιατρική αντιμετώπιση και όχι τιμωρία.