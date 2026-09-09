Στη βόρεια Σιβηρία, σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας, έφτασαν οι επιθέσεις με drone, με πυρκαγιά να ξεσπά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Νόβι Ουρένγκοϊ την Τετάρτητη 9 Σεπτεμβρίου.

Ο κυβερνήτης της αυτόνομης περιφέρειας Γιαμάλ-Νενέτς, Ντμίτρι Αρτιουχόφ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση αποκρούστηκε και ότι η φωτιά προκλήθηκε από πτώση συντριμμιών. Δεν κατονόμασε την εγκατάσταση, ενώ ανέφερε ότι δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες και ότι οι ζημιές αξιολογούνται. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση με drone στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Το Νόβι Ουρένγκοϊ βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Σιβηρίας, περίπου 2.800 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα της Ουκρανίας. Η απόσταση αναδεικνύει το βάθος στο οποίο έφτασε η επίθεση, χωρίς να τεκμηριώνει από μόνη της το σημείο εκτόξευσης ή την πραγματική διαδρομή των drone.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media και παρουσιάζονται από το Barents Observer δείχνουν φλόγες και μαύρο καπνό να υψώνονται από εγκατάσταση στις παρυφές της πόλης.

Η ουκρανική ομάδα ανάλυσης ανοιχτών πηγών Exilenova+ υποστηρίζει ότι στόχος ήταν μονάδα επεξεργασίας συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου στο Νόβι Ουρένγκοϊ. Η ταυτότητα της εγκατάστασης, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ανακοίνωση του κυβερνήτη.

Η πόλη είναι γνωστή ως η ανεπίσημη «πρωτεύουσα του φυσικού αερίου» της Ρωσίας και αποτελεί κεντρικό σημείο της ενεργειακής δραστηριότητας στην περιοχή. Η Gazprom δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού για την επίθεση.

Το μέγεθος των ενεργειακών πόρων δείχνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής: το 2020 η Gazprom εκτιμούσε τους πόρους φυσικού αερίου του Γιαμάλ σε 26,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η πυρκαγιά επηρέασε την παραγωγή ή τη λειτουργία ενεργειακών υποδομών. Οι διαθέσιμες αναφορές επιβεβαιώνουν το περιστατικό και τη φωτιά, αλλά δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή εκτίμηση για την έκταση των συνεπειών.