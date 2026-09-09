Σε ριζικά μέτρα για την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων προχωρά η Βρετανία, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να νομοθετήσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Η νέα νομοθεσία θα απαγορεύει οριζόντια στους ανήλικους να λαμβάνουν, να στέλνουν ή να προβάλλουν εικόνες γυμνού στις ψηφιακές συσκευές τους.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς το Λονδίνο έκρινε παντελώς ανεπαρκείς τις λύσεις που πρότειναν οι τεχνολογικοί κολοσσοί Apple και Google. Οι διαπραγματεύσεις της βρετανικής κυβέρνησης με τις δύο εταιρείες διήρκεσαν τρεις μήνες, χωρίς όμως να αποδώσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για την προστασία των παιδιών.

Με την αυστηροποίηση του πλαισίου, η Βρετανία θέτει νέες βάσεις στον έλεγχο του ψηφιακού περιεχομένου και την προστασία της ανηλικότητας.

«Πρόοδοι έχουν καταγραφεί, σηματοδοτώντας ένα πρώτο βήμα στις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε την εκμετάλλευση και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις των παιδιών στο διαδίκτυο. Εντούτοις, δεν αίρονται στο ύψος των προσδοκιών της κυβέρνησης», εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου το Λονδίνο, φιλοδοξία του οποίου είναι να «υιοθετήσει τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο αναφορικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια» των ανηλίκων.

Big Tech companies like Apple and Google have been given three months to activate built in safeguards on smartphones and tablets to detect and block nude images for children.



This will prevent predators from exploiting and abusing victims through their devices, as well as… pic.twitter.com/RUUj7HOngM — Home Office (@ukhomeoffice) June 8, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νομοθεσία στοχεύει να θεσπίσει προστασίες απευθείας στο επίπεδο των συσκευών, «περιλαμβανομένης της κάμερας και των εφαρμογών τρίτων».



Τα φίλτρα ανίχνευσης του γυμνού θα πρέπει να ενεργοποιούνται από προεπιλογή στις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από τους κάτω των 18 ετών, χωρίς οι γονείς να χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.



Επιπλέον, μονάχα οι χρήστες που θα είναι ικανοί να αποδείξουν πως είναι ενήλικες «μέσω μιας αποτελεσματικής διαδικασίας εξακρίβωσης της ηλικίας» θα μπορούν, στα πλαίσια της ανακοινωθείσας νομοθεσίας, να λαμβάνουν, να βλέπουν ή να στέλνουν φωτογραφίες με γυμνό.



«Δεδομένης της πολυπλοκότητας αυτού του ζητήματος, είναι απαραίτητο να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη σωστή διαμόρφωση της νομοθεσίας», αναγνωρίζει η κυβέρνηση, η οποία δηλώνει έτοιμη να επανεξετάσει την αναγκαιότητά της «εάν οι εταιρείες εφαρμόσουν οι ίδιες λύσεις».

New Apple and Google rule confirmed under Andy Burnham and Lisa Nandy https://t.co/LlYPdOPSvV — Birmingham Live (@birmingham_live) September 9, 2026

«Συμμεριζόμαστε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση της διαδικτυακής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και έχουμε παρουσιάσει τα σχέδιά μας σε Βρετανούς αξιωματούχους για την καλύτερη προστασία των παιδιών», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Apple.



«Είμαστε πλήρως αποφασισμένοι για τη συνέχιση της συνεργασίας μας με ειδικούς, νομοθέτες, προγραμματιστές εφαρμογών και κατασκευαστές συσκευών για την προστασία των παιδιών, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο και την πρόσβαση σε πληροφορίες», είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Google, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το Ίδρυμα Internet Watch, το οποίο καταπολεμά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι έχει καταγράψει σε διάστημα έξι μηνών «περισσότερες αναφορές για sextortion (εκβιασμό με χρήση προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο) που αφορούν παιδιά από ό,τι στο σύνολο του 2025».