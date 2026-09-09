Η Ρωσία επέλεξε την Αίγυπτο για να παρουσιάσει για πρώτη φορά δημοσίως δύο νέα αεροεκτοξευόμενα συστήματα που προορίζονται για το μαχητικό πέμπτης γενιάς Sukhoi Su-57E, επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει την παρουσία της στις αγορές όπλων της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Στο επίκεντρο της ρωσικής παρουσίας στο El Alamein International Airshow 2026 βρέθηκαν τα S-71M και S-71K, τα οποία κινούνται τεχνολογικά στη γκρίζα ζώνη ανάμεσα στον πύραυλο κρουζ και στο μη επανδρωμένο επιθετικό αεροσκάφος.

Το Su-57E πραγματοποίησε πτήση επίδειξης πάνω από το Ελ Αλαμέιν, κοντά στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου, ενώ στο ρωσικό περίπτερο παρουσιάστηκε μαζί με σειρά όπλων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους. Η Rosoboronexport, η κρατική εταιρεία εξαγωγών οπλικών συστημάτων της Ρωσίας, είχε προαναγγείλει ότι η έκθεση θα αποτελούσε διεθνή πρεμιέρα για νέα προϊόντα, μεταξύ των οποίων τα S-71M και S-71K.

«Δεν είναι drone, δεν είναι πύραυλος – είναι και τα δύο»

Η ιδιαιτερότητα των δύο συστημάτων βρίσκεται στη φιλοσοφία σχεδίασής τους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το S-71K Kovyor προσεγγίζει περισσότερο τη λογική ενός αεροεκτοξευόμενου πυραύλου κρουζ, ενώ το S-71M Monokhrom περιγράφεται ως πιο αυτόνομο επιθετικό όπλο. Η ρωσική πλευρά τα παρουσιάζει ως μη επανδρωμένες πλατφόρμες που μπορούν να εκτοξεύονται από μαχητικά πέμπτης γενιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για εμβέλεια, ταχύτητα και πολεμική κεφαλή.

Χαρακτηριστική ήταν η περιγραφή εκπροσώπου της Rosoboronexport στο Reuters: «Δεν είναι drone, δεν είναι πύραυλος, είναι και τα δύο». Η φράση αποτυπώνει τη νέα τάση στην αεροπορική ισχύ, όπου σχετικά χαμηλότερου κόστους όπλα αποκτούν δυνατότητες μεγάλης ακτίνας, αυτόνομης πτήσης και προσβολής στόχων από απόσταση.

Το Su-57E στο επίκεντρο της ρωσικής εξαγωγικής προσπάθειας

Η Μόσχα χρησιμοποιεί το Su-57E, την εξαγωγική έκδοση του Su-57, ως αιχμή της προσπάθειάς της να προσελκύσει νέους πελάτες για την αμυντική της βιομηχανία. Στο Ελ Αλαμέιν το μαχητικό παρουσιάστηκε μαζί με πυραύλους RVV-MD2, RVV-BD, Kh-38MLE, Kh-69 και Kh-58UShKE, σε μια προσπάθεια να προβληθεί όχι απλώς το αεροσκάφος, αλλά ένα ολόκληρο οικοσύστημα οπλισμού γύρω από αυτό.

Το ρωσικό μαχητικό έχει ήδη παρουσιαστεί σε σημαντικές διεθνείς αγορές, μεταξύ άλλων στην Κίνα, στην Ινδία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, όμως, η επιχειρησιακή του εικόνα συνδέεται αναπόφευκτα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου το Κίεβο έχει ανακοινώσει ότι είχε πλήξει Su-57 σε ρωσική αεροπορική βάση το 2024.

Κίνα, Τουρκία και χώρες του Κόλπου στο Ελ Αλαμέιν

Η έκθεση στην Αίγυπτο δεν είχε μόνο ρωσικό ενδιαφέρον. Η Κίνα παρουσίασε το μαχητικό J-16, μετά τη συμμετοχή του σε κοινές ασκήσεις με την αιγυπτιακή πλευρά, ενώ ισχυρή παρουσία είχαν επίσης αμυντικές εταιρείες από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Η διοργάνωση αναδεικνύει παράλληλα τον αυξανόμενο ανταγωνισμό για τις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Η Αίγυπτος επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική και πολιτική της θέση ως κόμβος για αμυντικές συμφωνίες, την ώρα που η διεθνής βιομηχανία όπλων επενδύει όλο και περισσότερο σε drones, περιφερόμενα πυρομαχικά και φθηνότερα όπλα ακριβείας.

Η εμφάνιση των S-71 δίπλα στο Su-57 δείχνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση: τα σύγχρονα μαχητικά δεν προβάλλονται πλέον μόνο με ακριβούς πυραύλους υψηλών επιδόσεων, αλλά και με μεγαλύτερο αριθμό σχετικά φθηνότερων, αυτόνομων ή ημιαυτόνομων όπλων που μπορούν να κορέσουν την αεράμυνα και να πλήξουν στόχους από ασφαλέστερη απόσταση. Αυτή είναι και η λογική που η Ρωσία επιχειρεί τώρα να μετατρέψει σε εξαγώγιμο προϊόν.