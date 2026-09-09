Νέο μήνυμα αποφασιστικότητας για τη διατήρηση της ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη νότια Συρία έστειλε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ, κατά την επίσκεψή του σε μονάδες του ισραηλινού στρατού που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο Κατς δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» και δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους στο όρος Ερμών, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τη νέα ηγεσία της Συρίας.

«Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον πρόεδρο της Συρίας, που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από εδώ, στο μέγαρό του στη Δαμασκό: είμαστε εδώ στο όρος Ερμών, είμαστε στη ζώνη ασφαλείας και δεν θα κουνηθούμε από εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας στη νότια Συρία πραγματοποιείται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες και έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Δαμασκού, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας.

Το Ισραήλ θέλει διευρυμένη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η στρατιωτική παρουσία στη νότια Συρία θα διατηρηθεί, με στόχο, όπως υποστηρίζουν, τη δημιουργία μιας ευρύτερης αποστρατιωτικοποιημένης περιοχής που θα λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε πιθανές απειλές.

Στην επίσκεψη του Κατς συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την εγκατάσταση εχθρικών δυνάμεων κοντά στα σύνορά του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά μας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Συρία έχει ενταθεί μετά τις αλλαγές ασφαλείας που ακολούθησαν την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, με το Τελ Αβίβ να επικαλείται την ανάγκη αποτροπής της ενίσχυσης ένοπλων οργανώσεων που θεωρεί απειλή.

Νετανιάχου: «Το καθεστώς του Ιράν είναι κοντά στην κατάρρευση»

Παράλληλα, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και ότι ο περιφερειακός άξονας συμμάχων της οδηγείται σε αποδυνάμωση.

«Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει. Η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι ολόκληρος αυτός ο άξονας τελικά θα καταρρεύσει», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη, ενώ ο Κατς υποστήριξε ότι το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από τις απειλές που αντιμετωπίζει το Ισραήλ.

«Το Ιράν κινεί τα νήματα. Το πλήξαμε δύο φορές και, αν χρειαστεί, θα χτυπήσουμε και τρίτη φορά», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις απειλές που προέρχονται από την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις των δύο Ισραηλινών αξιωματούχων δείχνουν ότι η ασφάλεια στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ και η αντιπαράθεση με το Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο της στρατηγικής του Τελ Αβίβ, με τη Συρία να εξελίσσεται σε ένα ακόμη κρίσιμο πεδίο περιφερειακού ανταγωνισμού.