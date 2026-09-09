Απότομη άνοδο κατέγραψαν την Τετάρτη οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν σε πλοία ενίσχυσαν την ανησυχία στις ενεργειακές αγορές.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας έως τα 80,99 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Περίπου στις 17:40 ώρα Ελλάδας, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του TTF, του δείκτη αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, διαμορφωνόταν στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με άνοδο 4,44%.

Την πίεση εντείνουν τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους, δημιουργώντας πρόσθετη ανησυχία ενόψει του χειμώνα.

Ανοδικά κινήθηκε και το πετρέλαιο, με το Μπρεντ να περνά πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου.

Στις 17:15 ώρα Ελλάδας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ σημείωναν άνοδο 2,74 δολαρίων, ή 2,8%, στα 100,66 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα είχαν φτάσει έως τα 100,95 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε επίσης κατά 2,74 δολάρια, ή 3%, στα 95,77 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου.