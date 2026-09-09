Με τις υποδομές να έχουν καταστραφεί και πολλές περιοχές να παραμένουν αποκομμένες μετά τις φονικές πλημμύρες, ο στρατός του Νεπάλ στρέφεται σε μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν κυρίως με στρατιωτικές επιχειρήσεις: τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Οι καταστροφές που προκάλεσε η αποκόλληση τμήματος παγετώνα στα Ιμαλάια, κοντά στα σύνορα Νεπάλ – Κίνας, άφησαν πίσω τους έναν τεράστιο απολογισμό. Τουλάχιστον 1.367 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 5.000 παραμένουν αγνοούμενοι, καθώς οι πλημμύρες παρέσυραν δρόμους, γέφυρες και ολόκληρες κοινότητες.

Μεγάλο μέρος των ελικοπτέρων του στρατού έχει δεσμευτεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με αποτέλεσμα τα drones να αποτελούν πλέον μία από τις ελάχιστες λύσεις για την παράδοση βασικών αγαθών σε πληγέντες που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές.

«Τα περισσότερα από τα ελικόπτερά μας είναι απασχολημένα με τις επιχειρήσεις διάσωσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να στείλουμε φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα και καύσιμα, παρά με τη βοήθεια των drones», δήλωσε ο χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών του στρατού του Νεπάλ, Σαντός Μπουντατόκι.

Τα drones που χρησιμοποιούνται μπορούν να επιχειρούν σε αποστάσεις έως 3-4 χιλιομέτρων και να μεταφέρουν φορτία έως 60 κιλά ανά πτήση. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών σε περιοχές όπου η πρόσβαση από το έδαφος είναι αδύνατη.

Ο στρατός του Νεπάλ πραγματοποιεί καθημερινά περίπου 10 έως 16 αποστολές βοήθειας με έναν στόλο τεσσάρων drones τύπου DJI FlyCart 100, τα οποία δωρήθηκαν από την Κίνα στο πλαίσιο πρόσφατου πακέτου ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η χρήση τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη διανομή εφοδίων. Τα μη επανδρωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται επίσης για τη μεταφορά σορών θυμάτων από δύσβατες περιοχές, ενώ αναγνωριστικά drones συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων.

Η καταστροφή στο Νεπάλ αναδεικνύει έναν νέο ρόλο των drones: όχι μόνο ως εργαλεία πολέμου ή επιτήρησης, αλλά και ως κρίσιμα μέσα ανθρωπιστικής επέμβασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπου οι παραδοσιακές υποδομές έχουν καταρρεύσει.