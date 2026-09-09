Ένα ταξίδι που αποτυπώνει τις αλλαγές στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη ολοκλήρωσε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dubai Tower, φτάνοντας την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του Τίσπορτ, στη βορειοανατολική Αγγλία, από την Κίνα μέσω της Αρκτικής.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την ανατολική Κίνα στις 15 Αυγούστου και ακολούθησε τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό, τη διαδρομή κατά μήκος των ρωσικών αρκτικών ακτών που εξετάζεται ως εναλλακτική για τις μεταφορές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Το Dubai Tower, υπό σημαία Λιβερίας και χωρητικότητας 1.740 TEU – μονάδων που αντιστοιχούν σε εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδών – πραγματοποιεί το πρώτο από οκτώ εβδομαδιαία ταξίδια που προσφέρει η Sea Legend στο πλαίσιο της υπηρεσίας China Arctic Express, κατά τη θερινή περίοδο ναυσιπλοΐας στην Αρκτική.

Η διαδρομή υπόσχεται μικρότερους χρόνους μεταφοράς σε σχέση με τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ ή τον πολύ μεγαλύτερο περίπλου της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Παράλληλα, παρακάμπτει τις θαλάσσιες περιοχές της Μέσης Ανατολής όπου οι πολεμικές συγκρούσεις δημιουργούν κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται σε ένα πλοίο. Το νοτιοκορεατικό PanStar Acro ακολουθεί επίσης την αρκτική διαδρομή προς τη Βόρεια Ευρώπη, καθώς Κίνα και Ρωσία προωθούν την αξιοποίηση του περάσματος για το εμπόριο.

Για τις ναυτιλιακές, η υποχώρηση των θαλάσσιων πάγων διευρύνει την περίοδο κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν συντομότερα περάσματα. Το δυνητικό οικονομικό όφελος είναι σαφές: λιγότερα ναυτικά μίλια μπορούν να σημαίνουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, λιγότερες ημέρες στη θάλασσα και ταχύτερη παράδοση εμπορευμάτων. Σε ορισμένες συνδέσεις μεταξύ βορειοδυτικής Ευρώπης και ανατολικής Ασίας, η διαδρομή μέσω του Βορειοανατολικού Περάσματος μπορεί να είναι κατά 30% έως 40% συντομότερη από εκείνη μέσω Σουέζ. Η πραγματική εξοικονόμηση, ωστόσο, εξαρτάται από τα λιμάνια, τις συνθήκες πάγου και την ταχύτητα πλεύσης.

Η παράκαμψη μιας εμπόλεμης περιοχής δεν καθιστά αυτομάτως ασφαλή την Αρκτική. Οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι δυσκολίες λειτουργίας του εξοπλισμού σε απομακρυσμένα πολικά νερά δημιουργούν διαφορετικούς κινδύνους για τα πλοία και τα πληρώματα.

Έτσι, η άφιξη του Dubai Tower αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δοκιμή της διαδρομής, αλλά η δυνατότητα να εξελιχθεί σε σταθερή, εμπορικά βιώσιμη εναλλακτική του Σουέζ παραμένει ανοιχτή.