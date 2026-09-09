Την «εκκωφαντική σιωπή» της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης στο Αφγανιστάν κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους περιορισμούς που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια υπό την εξουσία των Ταλιμπάν.



«Η κατάσταση πολλών ανθρώπων στο Αφγανιστάν ολοένα και επιδεινώνεται. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βυθιστεί στη φτώχεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.



Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι Ταλιμπάν επιβάλλουν ολοένα αυστηρότερα και πιο καταπιεστικά μέτρα. «Φαίνεται πως ο κόσμος έχει ξεχάσει και εγκαταλείψει τον αφγανικό λαό, αφήνοντάς τον σε μια κατάσταση που επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. Αυτή η σιωπή είναι εκκωφαντική», τόνισε.



Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε ο αποκλεισμός των γυναικών από την εκπαίδευση, την εργασία και τη δημόσια ζωή. Ο Τουρκ αναφέρθηκε επίσης στους περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, στους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες και στην απουσία γυναικών από όλα τα δημόσια όργανα λήψης αποφάσεων.



Όπως υπογράμμισε, ο συστηματικός αυτός αποκλεισμός, που έχει πλέον κανονικοποιηθεί και θεσμοθετηθεί, προσομοιάζει με «ένα απαρτχάιντ λόγω φύλου».



Σύμφωνα με την UNESCO, περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια έχουν αποκλειστεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, πριν από πέντε χρόνια.



Ο Ύπατος Αρμοστής εξέφρασε ακόμη ανησυχία για πρόσφατα διατάγματα τα οποία, όπως επισήμανε, δυσχεραίνουν την έκδοση διαζυγίου για τις γυναίκες και νομιμοποιούν έμμεσα τους γάμους ανηλίκων, καθώς και τη βία κατά γυναικών και παιδιών.



Υπενθύμισε επίσης ότι πριν από έναν χρόνο απαγορεύτηκε στις γυναίκες, ακόμη και σε όσες εργάζονται για τον ΟΗΕ, η πρόσβαση στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στο Αφγανιστάν.



Οι καταγγελίες αφορούν και άλλες σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον Τουρκ, τουλάχιστον 449 άνδρες και γυναίκες υποβλήθηκαν σε σωματικές τιμωρίες το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια ώρα, θρησκευτικές μειονότητες, ιδίως οι σιιτικές και ισμαηλιτικές κοινότητες, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, ενώ στα μέσα ενημέρωσης καταγράφονται λογοκρισία και συλλήψεις δημοσιογράφων.



Παρά την κατάσταση αυτή, οι αναγκαστικές επιστροφές Αφγανών συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν επιστραφεί με τη βία στη χώρα φέτος, κυρίως από το Ιράν και το Πακιστάν.



Η Ύπατη Αρμοστεία σημειώνει ότι και αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενισχύσει τον συντονισμό τους με τις de facto αρχές για την επιστροφή Αφγανών.



Στη χώρα, 21,9 εκατομμύρια άνθρωποι – περίπου το 45% του πληθυσμού – χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Τουρκ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε οι Ταλιμπάν να τηρούν το διεθνές δίκαιο.