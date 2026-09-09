Σε μια νέα αναφορά που προκαλεί αντιδράσεις στην Ελλάδα για την Καταστροφή της Σμύρνης, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το επίσημο τουρκικό αφήγημα για τα γεγονότα του 1922, χαρακτηρίζοντας την είσοδο των κεμαλικών δυνάμεων στη Σμύρνη ως «απελευθέρωση από την εχθρική κατοχή».

Με αφορμή την επέτειο της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος εξήρε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους πρωταγωνιστές του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, αποδίδοντάς τους τη «μεγάλη νίκη» του λεγόμενου Εθνικού Αγώνα.

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε σε ανάρτησή του.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/Nc29jwPvUc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2026

Ο Ερντογάν ολοκλήρωσε το μήνυμά του απευθύνοντας χαιρετισμό στους κατοίκους της Σμύρνης.

Η αναφορά του Τούρκου προέδρου έρχεται σε μια ημέρα με ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό φορτίο για τις δύο χώρες. Στην Τουρκία, η 9η Σεπτεμβρίου τιμάται ως ημέρα «απελευθέρωσης της Σμύρνης», ενώ στην Ελλάδα συνδέεται με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, την Καταστροφή της Σμύρνης και την ολοκλήρωση του ξεριζωμού του ελληνικού κιαι χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας.

Η επιλογή της φράσης «εχθρική κατοχή» αποτελεί πάγια θέση της τουρκικής ιστορικής αφήγησης για τη Μικρασιατική Εκστρατεία, την ώρα που στην ελληνική ιστορική μνήμη η ίδια περίοδος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά τραύματα του 20ού αιώνα.