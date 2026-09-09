Οργισμένη ήταν η αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ανακοίνωσε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, απέλασε το βρετανικό προσωπικό από ένα κέντρο συντονισμού στη Γάζα και απαγόρευσε την είσοδο στο Ισραήλ σε 12 Βρετανούς.

Μιλώντας στο Sky News, ο υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, υπερασπίστηκε τη χθεσινή του ανακοίνωση, λέγοντας ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη ισοδυναμεί με «καταπίεση του παλαιστινιακού λαού» και ότι η κυβέρνηση δεν είναι «διατεθειμένη να παραμείνει αδρανής μπροστά σε αυτό».

Σχετικά με την ισραηλινή αντίδραση, ο Μίλιμπαντ δήλωσε: «Λυπάμαι για την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης, αλλά είμαι περήφανος για αυτό που κάναμε χθες και ήταν το σωστό».

Παραδέχτηκε ότι το κλείσιμο του προξενείου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ θα είναι «επιζήμιο» για τις σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά πρόσθεσε: «Ζυγίσαμε εκ των προτέρων τα κόστη και τα οφέλη. Και κάναμε κάτι πολύ σημαντικό».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που κάναμε, μαζί με άλλους διεθνείς συμμάχους, ήταν απολύτως το σωστό», συμπλήρωσε.

«Είμαι περήφανος Βρετανός Εβραίος και δεν συμφωνώ με τον ανώτατο ραβίνο»

Μεγάλο μέρος της ηγεσίας της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ραβίνου της Βρετανίας, έχει επικρίνει την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει κυρώσεις στους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή κινδυνεύει να οξύνει τις εντάσεις και να θέσει τους Εβραίους σε κίνδυνο.

Ο ανώτατος ραβίνος, Εφραίμ Μίρβις, έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του για μια «μαύρη μέρα για τους Βρετανούς Εβραίους», αναφέροντας ότι η ανακοίνωση δεν ήταν «παρά μια πολιτική κίνηση που φέρει μια ψευδή αντι-ισραηλινή ρητορική και εκφράζει όσους τρέφουν μια επικίνδυνη εμμονή με το εβραϊκό κράτος».

Σε απάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών Έντ Μίλιμπαντ, δήλωσε στο Sky News: «Λοιπόν, είμαι ένας περήφανος Βρετανός Εβραίος και δεν συμφωνώ με τον ραβίνο. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον ανώτατο ραβίνο, αλλά δεν συμφωνώ μαζί του, και πιστεύω ότι πρέπει να είναι δυνατό να κάνουμε αυτό που κάναμε χθες, δηλαδή να υπερασπιστούμε τις βρετανικές αξίες του κράτους δικαίου, της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, της πρόληψης της αδικίας, και να το κάνουμε με έναν τρόπο, όπως έκανα χθες, ώστε να πούμε σε οποιονδήποτε στη χώρα μας που θεωρεί τους Βρετανούς Εβραίους υπεύθυνους για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, ότι αυτό είναι αντισημιτισμός, καθαρά και απλά».

Όταν ρωτήθηκε αν κατανοεί το επιχείρημα της ισραηλινής κυβέρνησης ότι προσπαθούν να υπερασπιστούν τη χώρα τους με τα μέτρα που λαμβάνουν, ο Μίλιμπαντ απάντησε ότι οι ενέργειές τους καθιστούν το Ισραήλ «λιγότερο ασφαλές».

«Δεν θέλω να δω το Ισραήλ να απομονώνεται», συνέχισε, και επισήμανε ότι η Βρετανία συνεργάστηκε χθες με διάφορους συμμάχους.

Όλοι «μοιράζονταν το βαθύ, βαθύ αίσθημα ανησυχίας μας για τα γεγονότα», πρόσθεσε.

Υπάρχει «διαχωρισμός μεταξύ του Ισραήλ και των γεγονότων στα κατεχόμενα εδάφη, τα οποία, όπως είπαμε χθες, είναι παράνομα», υπογράμμισε.