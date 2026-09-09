Το Ισραήλ πληροφόρησε το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι πρέπει να κλείσει και ότι οι διπλωμάτες που εργάζονται σ’ αυτό θα χάσουν τη διαπίστευσή τους μέσα σε 30 ημέρες, δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι βρετανοί εκπρόσωποι που είναι αποσπασμένοι στο Ισραήλ σε μια υπό αμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα, καθώς και οι βρετανοί διπλωμάτες που έχουν έδρα τη Ραμάλα, πρέπει να αναχωρήσουν μέσα σε επτά ημέρες, δήλωσαν οι δύο πηγές.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η Βρετανία πρέπει να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως απάντηση στην επιβολή από τη Βρετανία κυρώσεων στους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Εκτός από τη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς είπαν επίσης ότι θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία ανέμενε τις κυρώσεις, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την απάντησή της στις χώρες που προσυπέγραψαν την ενέργεια της Βρετανίας, είπαν τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Όλες οι πηγές μίλησαν με την προϋπόθεση να μην κατονομασθούν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Γαλλία και η Σουηδία, οι οποίες υποστήριξαν την ενέργεια της Βρετανίας, έχουν επίσης προξενεία στην Ιερουσαλήμ που είναι διαπιστευμένα στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Το Ισραήλ είχε κατά το παρελθόν υποχρεώσει να κλείσουν διπλωματικά γραφεία στη Ραμάλα, τη διοικητική πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Καναδάς έχει γραφείο στη Ραμάλα.