Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, τόνισε χθες, Τρίτη, ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ξαναγίνει «ποτέ» αποικία ή νεοαποικία, αφού ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη στον οποίο η νήσος υπό κομμουνιστική κυβέρνηση εικονίζεται να αποτελεί μέρος της επικράτειας των ΗΠΑ.

«Η Κούβα, που ξέρει καλά τι σημαίνει αποικία και νεοαποικία δυο αυτοκρατοριών, λέει ξεκάθαρα πως δεν θα ξαναγίνει ποτέ τέτοια, καμιάς αυτοκρατορίας», τόνισε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ρητά ή να παραπέμψει στην αφορμή της τοποθέτησής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε χάρτη στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία κι η Ισλανδία.

«Το αίμα για την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την αυτοδιάθεση δεν χύθηκε άδικα, θα την υπερασπιστούμε μέχρις εσχάτων», επέμεινε ο πρόεδρος της Κούβας.

Η Κούβα υπήρξε ισπανική αποικία για 400 χρόνια. Το 1898, η Ισπανία απώλεσε το νησί στον ισπανοαμερικανικό πόλεμο. Η Κούβα πέρασε υπό στρατιωτική κατοχή των ΗΠΑ μέχρι το 1902, όταν έγινε δημοκρατία, παραμένοντας ωστόσο εξαρτημένη σε υψηλό βαθμό από την Ουάσιγκτον.

Αυτή η περίοδος, του κράτους-δορυφόρου των ΗΠΑ, συνεχίστηκε ως την επικράτηση της επανάστασης με ηγέτη τον Φιδέλ Κάστρο το 1959.

Από την αρχή της χρονιάς, η σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας, ήδη πολύ τεταμένη για δεκαετίες, μπήκε σε φάση όξυνσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκει πως η νήσος, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ και έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχο της χώρας.

Η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στο κράτος των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη νήσο σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.