25 χρόνια συμπληρώνονται από τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση που έχει σημειωθεί σε αμερικανικό έδαφος, και οι ΗΠΑ -και κατά συνέπεια και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος- αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα προκλήσεις και τρομοκρατικές απειλές σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τη χώρα.

Οι τεχνολογίες που εξελίσσονται ταχύτατα, το AI αλλά και τα drones, έχουν μετατρέψει την αμερικανική επικράτεια ευάλωτη σε επιθέσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές, που εξακολουθούν να καταγράφουν τις βαθιές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σε συνδυασμό με την εργαλειοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τρομοκράτες με υψηλή ψηφιακή κατάρτιση, η χώρα, λένε, ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο ολοένα και πιο θανατηφόρων αυτόνομων όπλων, καθώς και με την εμφάνιση νέων πληθυσμών ριζοσπαστικοποιημένων νέων. Η έκρηξη βίας στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, έχει ενισχύσει περαιτέρω τα εξτρεμιστικά αισθήματα, τα οποία θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να στραφούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πλέον επείγουσα απειλή που θέτουν σήμερα οι μαχητές, προέρχεται από τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, τα drones. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, των επακόλουθων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου με το Ιράν, τα drones έχουν διαδραματίσει ολοένα μεγαλύτερο ρόλο τόσο στη διεξαγωγή πολέμων μεταξύ κρατών όσο και στην τρομοκρατία. Και το ερώτημα είναι αν σήμερα οι Αμερικανοί μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις τρομοκρατικές απειλές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με μια περίοδο σύνθετου βίαιου εξτρεμισμού, η οποία απαιτεί αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη στρατολόγηση και τη διαμόρφωση των τρομοκρατών από τα τρέχοντα γεγονότα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Αμερικής κατέγραψε περισσότερες από τετρακόσιες παράνομες πτήσεις drones πάνω από αμερικανικά αεροδρόμια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ο αμερικανικός στρατός κατέγραψε τριακόσιες πενήντα παραβιάσεις σε περισσότερες από εκατό βάσεις. Και ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας το 2025 ότι περίπου εκατόν πενήντα drones την ημέρα εντοπίζονταν να διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι η αδυναμία των αρμόδιων αρχών να συνθέσουν τα επιμέρους στοιχεία των απειλών και να αντιδράσουν σε ενέργειες που προέρχονται από ποικίλες πηγές.

Ο κίνδυνος τρομοκρατίας έχει αναμφισβήτητα αυξηθεί κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπιζαν έναν και μόνο εχθρό: την Αλ Κάιντα. Το κύμα εγχώριας τρομοκρατίας που είχε σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, προερχόμενο από εξτρεμιστές, έχει μεταλλαχθεί, αλλά υπάρχει.

Η Αλ Κάιντα και τα πολυάριθμα παρακλάδια της εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία. Το ακόμη πιο ακραίο παρακλάδι της, το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος, καθώς και το παγκόσμιο δίκτυο παραρτημάτων του, δραστηριοποιούνται στις ίδιες περιοχές. Το ιρανικό δίκτυο απειλών, το οποίο αποτελείται από μακροχρόνιους τρομοκρατικούς πληρεξούσιους, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, φέρεται πλέον να έχει ενισχυθεί από εγκληματίες που εργάζονται έναντι αμοιβής, μεταξύ των οποίων «Ρώσοι μαφιόζοι, εκτελεστές μεξικανικών καρτέλ». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει διακινητές ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο εσωτερικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει τα τελευταία χρόνια τρομοκρατικές ενέργειες να διαπράττονται από ισλαμιστές τρομοκράτες, από ακροαριστερούς και ακροδεξιούς εξτρεμιστές, καθώς και από μια νέα κατηγορία αντιπάλων που το FBI χαρακτηρίζει μηδενιστές βίαιους εξτρεμιστές. Πρόκειται ασφαλώς για ένα ευρύτερο φάσμα τρομοκρατικών απειλών από εκείνο που καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2001.

Και όχι μόνο οι ΗΠΑ αλλά και η Ευρώπη.

«Είναι βία για χάρη της βίας», δήλωσε ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, ενόψει της θλιβερής επετείου.

Συνολικά, κατά το περασμένο έτος αναφέρθηκαν 45 τρομοκρατικές επιθέσεις σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, αν και καμία από αυτές δεν ήταν μεγάλης κλίμακας ούτε προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Είναι όμως αρκετές για να πρέπει να θέσουν και την Ευρώπη σε επαγρύπνηση.