Ο Τουνγκ Τσι-χουά (Tung Chee-hwa), ο πρώτος επικεφαλής του Χονγκ Κονγκ μετά την επιστροφή του στην κινεζική κυριαρχία το 1997, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 89 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, άφησε την τελευταία του πνοή ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του.

Μεγιστάνας της ναυτιλίας και χωρίς σημαντική προηγούμενη πολιτική εμπειρία, ο Τουνγκ επιλέχθηκε από επιτροπή προσωπικοτήτων προσκείμενων στο Πεκίνο για να αναλάβει την ηγεσία του Χονγκ Κονγκ μετά το τέλος της βρετανικής αποικιακής περιόδου.

Ο πρώτος ηγέτης μετά τη βρετανική αποχώρηση

Ο Τουνγκ Τσι-χουά πέρασε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ανέλαβε την ηγεσία του Χονγκ Κονγκ σε μία από τις σημαντικότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας του. Στις 1 Ιουλίου 1997, η Βρετανία παρέδωσε επισήμως την κυριαρχία της πρώην αποικίας στην Κίνα, βάζοντας τέλος σε περισσότερα από 150 χρόνια βρετανικής διοίκησης. Ο Τουνγκ έγινε τότε ο πρώτος επικεφαλής της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ υπό κινεζική κυριαρχία.

Η μετάβαση πραγματοποιήθηκε στη βάση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», με την οποία το Χονγκ Κονγκ θα διατηρούσε το δικό του οικονομικό και νομικό σύστημα, καθώς και ευρύτερες πολιτικές και ατομικές ελευθερίες σε σχέση με την ηπειρωτική Κίνα. Το Πεκίνο, ωστόσο, διατηρούσε τον τελικό λόγο σε κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Από τη ναυτιλία στην ηγεσία του Χονγκ Κονγκ

Η ανάληψη των καθηκόντων του συνέπεσε με μία εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο για την περιοχή. Το μοντέλο «μία χώρα, δύο συστήματα», βάσει του οποίου το Χονγκ Κονγκ θα διατηρούσε σημαντικό μέρος των ελευθεριών και των θεσμών του ενώ θα περνούσε υπό κινεζική κυριαρχία, βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια εφαρμογής του.

Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Τουνγκ βρέθηκε αντιμέτωπη με την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών και με την ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία προκάλεσε ισχυρό πλήγμα στην οικονομία του Χονγκ Κονγκ. Οι χειρισμοί του στις δύο κρίσεις δέχθηκαν έντονη κριτική και η δημοτικότητά του άρχισε να υποχωρεί.

Παρά τις δυσκολίες της πρώτης θητείας του, επανεξελέγη χωρίς αντίπαλο το 2002 από την εκλογική επιτροπή που ελεγχόταν από δυνάμεις φιλικές προς το Πεκίνο.

SARS και μαζικές διαδηλώσεις

Το 2003 ήρθε αντιμέτωπος με μία ακόμη μεγάλη κρίση, όταν η επιδημία του SARS έπληξε το Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας σχεδόν 300 θανάτους και σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Και σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνησή του κατηγορήθηκε για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση.

Την ίδια χρονιά, η προσπάθειά του να προωθήσει νομοθεσία κατά της ανατροπής του πολιτεύματος, γνωστή ως Άρθρο 23, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, θεωρώντας ότι το νομοσχέδιο απειλούσε τις πολιτικές ελευθερίες. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει την πρωτοβουλία.

Νέες μαζικές κινητοποιήσεις ακολούθησαν το 2004, με αίτημα την άμεση εκλογή του ηγέτη και ολόκληρου του νομοθετικού σώματος του Χονγκ Κονγκ. Ο Τουνγκ συντάχθηκε με τη θέση του Πεκίνου, το οποίο απέρριψε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Η παραίτηση και η παραμονή του στο πλευρό του Πεκίνου

Τον Μάρτιο του 2005 ανακοίνωσε την αποχώρησή του πριν ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.«Αν συνεχίσω ως επικεφαλής της κυβέρνησης, δεν θα μπορέσω να αντεπεξέλθω», είχε δηλώσει τότε, αν και η εξήγησή του είχε αντιμετωπιστεί με επιφυλάξεις και είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι δεχόταν πίεση από το Πεκίνο.

Μετά την αποχώρησή του ίδρυσε δεξαμενή σκέψης και παρέμεινε σταθερός υποστηρικτής της κινεζικής ηγεσίας. Κατά τις μεγάλες φιλοδημοκρατικές κινητοποιήσεις του 2019 τάχθηκε στο πλευρό του Πεκίνου, ενώ την ίδια χρονιά τιμήθηκε από τον Σι Τζινπίνγκ για τη συμβολή του στην εφαρμογή της πολιτικής «μία χώρα, δύο συστήματα».

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή και δεν πραγματοποιούσε συχνές δημόσιες εμφανίσεις.