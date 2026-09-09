Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Τρίτη τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, ο οποίος προέρχεται από τη σκληρή δεξιά, ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει την αποκατάσταση και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο παραδοσιακών συμμάχων. Οι διμερείς σχέσεις είχαν ψυχρανθεί κατά τη διακυβέρνηση του προκατόχου του, ο οποίος ήταν ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διαδέχτηκε την 7η Αυγούστου τον Γκουστάβο Πέτρο.

Αναφερόμενος σε «τέσσερα χρόνια κακοδιοίκησης», ο κ. Ρούμπιο δεσμεύτηκε να «αποκαταστήσει» τη διμερή σχέση και να προωθήσει «συνεργασία άνευ προηγουμένου» της Ουάσιγκτον με την Μπογκοτά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Μπαρανκίγια (βόρεια).