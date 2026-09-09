Ένα νέο είδος γιγάντιου δεινοσαύρου, που έζησε πριν από περίπου 120 εκατομμύρια χρόνια, έφερε στο φως παλαιοντολογική έρευνα στη βορειοανατολική Βραζιλία. Ο Dasosaurus tocantinensis, όπως ονομάστηκε, έφτανε σε μήκος περίπου 20 μέτρων και αποτελεί τον μεγαλύτερο δεινόσαυρο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην πολιτεία Μαρανιάο.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή οδικού και σιδηροδρομικού τερματικού σταθμού στην πόλη Νταβινόπολις. Η ανακάλυψη παρουσιάζεται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Systematic Palaeontology.

Η απρόσμενη σύνδεση με την Ευρώπη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το εξελικτικό «γενεαλογικό δέντρο» του νέου είδους. Ο πλησιέστερος γνωστός συγγενής του Dasosaurus tocantinensis ζούσε στην περιοχή της σημερινής Ισπανίας, στοιχείο που προσφέρει νέες ενδείξεις για τις μετακινήσεις των δεινοσαύρων μεταξύ των αρχαίων ηπείρων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πρόγονοι του γιγάντιου φυτοφάγου έφτασαν στη Νότια Αμερική μέσω της Βόρειας Αφρικής πριν από 140 έως 120 εκατομμύρια χρόνια, σε μια εποχή κατά την οποία η γεωγραφία του πλανήτη ήταν εντελώς διαφορετική από τη σημερινή.

«Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος για το Μαρανιάο, όπου έχουν βρεθεί και άλλα είδη, αλλά όχι σαυρόποδα σαν αυτό», ανέφερε ο καθηγητής Έλβερ Λουίζ Μάγερ του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Κοιλάδας του Σάο Φρανσίσκο (Univasf).

Ένα μηριαίο οστό μήκους 1,5 μέτρου

Το εύρημα θεωρείται σχετικά ολοκληρωμένο, καθώς οι παλαιοντολόγοι έχουν στη διάθεσή τους σπονδύλους της ουράς, πλευρά, οστά των άκρων και των ποδιών, καθώς και ένα εντυπωσιακό μηριαίο οστό μήκους 1,5 μέτρου.

Μάλιστα, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι στο ίδιο σημείο παραμένουν θαμμένα περισσότερα οστά του συγκεκριμένου ζώου και βρίσκονται σε συζητήσεις με την κατασκευαστική εταιρεία προκειμένου να συνεχιστούν οι ανασκαφές.

Τι σημαίνει το όνομα «Dasosaurus»

Η ονομασία του νέου δεινοσαύρου συνδέεται άμεσα με την περιοχή όπου ανακαλύφθηκε. Το «Daso» προέρχεται από τη λέξη που σημαίνει «δάσος», ενώ το «tocantinensis» παραπέμπει στον ποταμό Τοκαντίνς, κοντά στην ανατολική όχθη του οποίου εντοπίστηκαν τα απολιθώματα.

Η μελέτη της μικροδομής των οστών έδειξε επίσης έναν ιδιαίτερο τρόπο ανάπτυξης, ο οποίος συνδυάζει χαρακτηριστικά παλαιότερων σαυρόποδων και τιτανοσαύρων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το εύρημα μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι δεινόσαυροι εξελίχθηκαν ώστε να αποκτήσουν γιγαντιαίες διαστάσεις.