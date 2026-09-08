Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια συνηθισμένη ημέρα δουλειάς σε επιχείρηση διάσωσης. Ένας εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ στην Πουέμπλα του Μεξικού είδε ένα μικρό κορίτσι να τρέχει προς τον δρόμο και πετάχτηκε να το προλάβει, την ώρα που πλησίαζε αυτοκίνητο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο αναδημοσιεύτηκε από διεθνή μέσα.

This is the moment a supermarket worker dives onto the road to save a child from oncoming traffic in Puebla, Mexico. Latest news: https://t.co/pTrn4buOws pic.twitter.com/VdIj3wQ1Y3 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 8, 2026

Στα πλάνα, το παιδί κατευθύνεται τρέχοντας προς το οδόστρωμα. Μια γυναίκα το ακολουθεί και προσπαθεί να το προλάβει, όμως γλιστρά λίγο πριν φτάσει κοντά του.

Ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα αντιδρά αμέσως. Τρέχει προς το κοριτσάκι και το αρπάζει, απομακρύνοντάς το από την πορεία του οχήματος. Λίγο αργότερα, οι ενήλικες που το ακολουθούσαν πλησιάζουν και το παίρνουν στην αγκαλιά τους.

Ο άνθρωπος που παρενέβη είναι ο 34χρονος Λουίς Ενρίκε Κρουζ. Tο κοριτσάκι είναι τριών ετών και το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Περιγράφοντας την αντίδρασή του σε μεξικανικά μέσα, ο Κρουζ εξήγησε ότι ενήργησε αυθόρμητα, με μοναδική σκέψη να προστατεύσει το παιδί. Αναγνώρισε, πάντως, ότι έθεσε και τη δική του ζωή σε κίνδυνο.

Η επιχείρηση El Rey del Ahorro, όπου εργάζεται, αποφάσισε να αναγνωρίσει έμπρακτα την πράξη του. Τον τίμησε ως «μάνατζερ της χρονιάς» και του έδωσε 20.000 πέσος.

Μια μικρή λεπτομέρεια στο τέλος του βίντεο ξεχωρίζει: αφού το κοριτσάκι βρίσκεται πλέον σε ασφαλή χέρια, ο Κρουζ επιστρέφει στο παλετοφόρο του και συνεχίζει τη δουλειά που είχε αφήσει για να το σώσει.