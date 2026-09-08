Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού Ongehoord Nederland προχωρά η ολλανδική κυβέρνηση, βάζοντας οριστικό τέλος στη μετάδοση του αμφιλεγόμενου μέσου. Η απόφαση για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας ελήφθη στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε ο πρώην διευθυντής του καναλιού, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του για ορισμένες από τις δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκπομπής.



Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αποφασιστική παρέμβαση των ολλανδικών αρχών απέναντι στη διασπορά ρητορικής μίσους και στην ακροδεξιά προπαγάνδα, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή για τα όρια της ελευθερίας του λόγου.



Το κανάλι Ongehoord Nederland («Η Ολλανδία που δεν ακούγεται») έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται ως βήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας.



Ανακοινώνοντας τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η υπουργός Μέσων Ενημέρωσης Ριάνε Λέτσερτ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος αλλά επειδή υπήρξε «μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων».

In een persconferentie licht minister Letschert het besluit om Ongehoord Nederland uit het publieke bestel te zetten toe.



ON!-verslaggever @EljavMiddelkoop: “wat zegt u tegen alle kijkers en leden die nu hun geluid zien verdwijnen van de publieke omroep?” pic.twitter.com/Zo84nLQXvj — Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) September 8, 2026

«Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημόσιων οπτικοακουστικών μέσων και να επωφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνήσει από κοινού», είπε, προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη «ελαφρά τη καρδία».



Πριν από την ανακοίνωση της υπουργού, ο πρόεδρος του Ongehoord Nederland, Πέτερ Φλέμιξ, είπε ότι το κανάλι «δεν θα δεχτεί χωρίς κάποια άλλη διαδικασία» αυτήν την απόφαση. Ο Φλέμιξ έχει τη δυνατότητα πάντως να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να ακυρώσει την απαγόρευση.

Minister Letschert hakt de knoop door: ze neemt een voorgenomen besluit om Ongehoord Nederland uit het bestel te zetten.@petervlemmix en @paulcliteur reageren. pic.twitter.com/LKPBZMQgdM — Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) September 8, 2026

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO κάλεσε τη Δευτέρα την υπουργό να ακυρώσει την άδεια του Ongehoord Nederland, επικαλούμενος τη «συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων» και την «ανεπαρκή συνεργασία του με τους άλλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς».



Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή που μεταδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Ο διευθυντής του καναλιού Γιόοστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και η παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ στην οποία κατήγγειλε μια «διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες».

Hoofdredacteur Joost Niemöller weg bij FVD propaganda kanaal Ongehoord Nederland. Wat een gemis, nu moet Raisa Blommestijn in haar eentje Hitler toespraken bewieroken. pic.twitter.com/nMSCWklxh4 — Joey (@Joey_Ventura_) September 1, 2026

Ο ναζιστής δικτάτορας «τα είπε σωστά» δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποια πράγματα» με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ.



Το Ongehoord Nederland, που εντάχθηκε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σύστημα της Ολλανδίας το 2022, έχει καταδικαστεί πολλές φορές σε πρόστιμα λόγω των προγραμμάτων του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.