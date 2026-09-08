Ένα παράξενο μοτίβο που εμφανίζεται σε δεδομένα χαρτογράφησης του βυθού του Ατλαντικού έχει προκαλέσει νέες θεωρίες για την ύπαρξη μιας «βυθισμένης πόλης» στην περιοχή του Τριγώνου των Βερμούδων.

Τους σχηματισμούς εντόπισε ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής UFO και γνωστός συνωμοσιολόγος Σκοτ Γουόρινγκ (Scott C. Waring), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι γραμμές που διακρίνονται στον πυθμένα θα μπορούσαν να αποτελούν απομεινάρια ενός αρχαίου οικισμού.

Η υποτιθέμενη ανακάλυψη έγινε μέσα από διαδικτυακό χάρτη του Seabed 2030, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο τη λεπτομερή χαρτογράφηση ολόκληρου του πυθμένα των ωκεανών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από αρχαιολόγους ή θαλάσσιους επιστήμονες ότι οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί είναι ανθρωπογενείς ή ότι συνδέονται με κάποια αρχαία πόλη.

Οι μυστηριώδεις γραμμές στον βυθό

Στα δεδομένα που εξέτασε ο Γουόρινγκ εμφανίζεται μια σειρά από αμυδρές, περίπου παράλληλες και τεμνόμενες γραμμές στον πυθμένα, σε περιοχή κοντά στα Τερκς και Κάικος και τις Μπαχάμες.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η κανονικότητα των σχηματισμών είναι ένδειξη πως δεν πρόκειται για τυχαίο φυσικό φαινόμενο.

«Αυτός ο νέος χάρτης είναι εξαιρετικός», είπε σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «σε αυτή τη μοναδική τοποθεσία, υπάρχει μια αρχαία βυθισμένη πόλη».

Ο Γουόρινγκ υπολόγισε ότι η περιοχή που παρουσιάζει τα συγκεκριμένα μοτίβα εκτείνεται σε μήκος περίπου επτά ή οκτώ μιλίων, δηλαδή περίπου 13 χιλιομέτρων, ενώ προς την άλλη κατεύθυνση φτάνει περίπου τα τρία μίλια ή πέντε χιλιόμετρα.

Όπως σημείωσε, οι σχηματισμοί δεν ήταν ορατοί με τον ίδιο τρόπο όταν εξέταζε την περιοχή μέσω του Google Earth.

«Θα μπορούσε να είναι ακόμα και η Ατλαντίδα»

Η θεωρία του Γουόρινγκ δεν περιορίζεται στην ύπαρξη ενός άγνωστου αρχαίου οικισμού.

Ο ίδιος συνέδεσε τους σχηματισμούς με την Ατλαντίδα, τον μυθικό πολιτισμό που, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, χάθηκε κάτω από τη θάλασσα.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια χαμένη πόλη, πολύ παλιά, όπως η Ατλαντίδα ή κάτι τέτοιο, χτισμένη στον κοραλλιογενή ύφαλο μιας νησιωτικής περιοχής», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ερευνητής τοποθετεί μάλιστα την περιοχή κοντά στο Τρίγωνο των Βερμούδων, τη θαλάσσια ζώνη του Ατλαντικού που έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με ιστορίες για εξαφανίσεις πλοίων, αγνοούμενα αεροσκάφη και υποτιθέμενα ανεξήγητα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το σενάριο που παρουσιάζει, ένας εξαιρετικά ισχυρός σεισμός θα μπορούσε να είχε προκαλέσει την καταστροφή ενός αρχαίου νησιού, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο κοραλλιογενής ύφαλος και να βυθιστούν οι κατασκευές που βρίσκονταν πάνω του.

«Ένας σεισμός θα μπορούσε να το είχε ταρακουνήσει τόσο πολύ που τα κοράλλια θα μπορούσαν απλώς να καταρρεύσουν και ολόκληρο το νησί να βυθιστεί», εξήγησε ο Γουόρινγκ.

Αρχαίοι άνθρωποι ή εξωγήινοι;

Η συγκεκριμένη θεωρία αποκτά ακόμη πιο ασυνήθιστη διάσταση καθώς ο Γουόρινγκ αναρωτιέται εάν οι σχηματισμοί θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από έναν αρχαίο ανθρώπινο πολιτισμό ή ακόμη και από εξωγήινους.

«Λοιπόν, είναι αρχαίος εξωγήινος πολιτισμός ή μήπως είναι απλά αρχαίοι άνθρωποι;» αναρωτήθηκε ο Γουόρινγκ στην ιστοσελίδα του, UFO Sightings Daily . «Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα».

Τελικά, ο ίδιος τάχθηκε περισσότερο υπέρ της εκδοχής ενός χαμένου ανθρώπινου πολιτισμού.

«Πιθανότατα θα προτιμούσα τους αρχαίους ανθρώπους επειδή το γεωμετρικό σχέδιο μου φαίνεται πιο πρωτόγονο και λιγότερο φουτουριστικό».

Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τους σχηματισμούς

Παρά τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιστημονική επιβεβαίωση ότι τα σχήματα στον βυθό αποτελούν ερείπια αρχαίας πόλης.

Κανένας αρχαιολόγος ή θαλάσσιος επιστήμονας δεν έχει εξετάσει την περιοχή και δεν έχει αποδώσει τους σχηματισμούς σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Παράλληλα, δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο γεωλογικό ή αρχαιολογικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι στην περιοχή υπήρχε κάποτε νησί ή οργανωμένος ανθρώπινος οικισμός.

Ακόμη και ο ίδιος ο Γουόρινγκ αναγνωρίζει ότι η θεωρία που παρουσίασε αποτελεί προσωπική εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένο εύρημα.

«Αυτή είναι απλώς η δική μου υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά. Έτσι, προς το παρόν, οι μυστηριώδεις γραμμές στον βυθό παραμένουν ένα ανεξήγητο μοτίβο δεδομένων και όχι αποδεδειγμένα ίχνη μιας χαμένης πόλης ή της Ατλαντίδας.