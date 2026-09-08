Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έξω από δικαστήριο στην πόλη Ουμ Ραουάμπα, στο Βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, όπου κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί για να διευθετήσουν δικαστικές και διοικητικές υποθέσεις τους.

Ιατρική πηγή επέρριψε την ευθύνη στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Η πόλη βρίσκεται υπό τον έλεγχο του σουδανικού στρατού.

«Βρισκόμουν κοντά στο δικαστήριο όταν είδα ένα drone να πλήττει ένα δέντρο έξω από το κτίριο», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Μετά την έκρηξη, άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα. «Προσπαθήσαμε να τους σώσουμε, αλλά ορισμένοι πέθαναν ακαριαία. Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Ιατρική πηγή επιβεβαίωσε ότι στο τοπικό νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 13 νεκροί και 22 τραυματίες. Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης δεν είχαν απαντήσει στις κατηγορίες για την επίθεση.

Η Ουμ Ραουάμπα βρίσκεται πάνω σε στρατηγικής σημασίας οδικό άξονα που συνδέει το κεντρικό με το δυτικό Σουδάν. Παρά τα επανειλημμένα πλήγματα που έχει δεχθεί, παραμένει υπό τον έλεγχο του στρατού.

Οι ΔΤΥ, που ελέγχουν από πέρυσι το Νταρφούρ στο δυτικό τμήμα της χώρας, επιχειρούν να καταλάβουν εδάφη στο Κορντοφάν, όπου έχει μετατοπιστεί τους τελευταίους μήνες το μέτωπο των συγκρούσεων.

Οι επιθέσεις με drones, τα οποία χρησιμοποιούν και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε τέτοια πλήγματα.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2023, έχει αναγκάσει περισσότερους από 12 εκατομμύρια Σουδανούς να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίζοντας τη χώρα σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κρίση.