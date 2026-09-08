«Gut gemacht!». Με αυτές τις δύο λέξεις στα γερμανικά, ο Έλον Μασκ συνεχάρη το AfD για την εκλογική του επικράτηση στη Σαξονία-Άνχαλτ. Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, απάντησε ευχαριστώντας τον Αμερικανό επιχειρηματία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, ακόμη και σε επίπεδο επενδύσεων.

Η ανταλλαγή αυτή δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σχέσης που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας Χ και το γερμανικό κόμμα, το οποίο μετά τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην ανάληψη κυβερνητικού ρόλου σε κρατίδιο.

Το AfD κατέγραψε ποσοστό 43,8% στη Σαξονία-Άνχαλτ, αφήνοντας πίσω το CDU με 17,2%. Παρότι το αποτέλεσμα δεν του δίνει αυτοδυναμία, καθώς διαθέτει 39 από τις 83 έδρες του κοινοβουλίου, η εκλογική του επίδοση αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του κόμματος σε κρατιδιακή αναμέτρηση και ενισχύει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του.

Ο Μασκ είχε τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του AfD ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έγραψε ότι «μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία». Η παρέμβασή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς προερχόταν από έναν επιχειρηματία με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και ιδιοκτήτη ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα.

Στη συνέχεια, με άρθρο του στη Welt am Sonntag, επιχείρησε να εξηγήσει τη θέση του. Υποστήριξε ότι το AfD εκφράζει πολιτικές που, κατά τη δική του άποψη, μπορούν να ενισχύσουν τη γερμανική οικονομία, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη μείωση φόρων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη χαμηλότερη κρατική παρέμβαση, την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική και την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό του AfD ως ακροδεξιού κόμματος, προκαλώντας νέες αντιδράσεις στη Γερμανία, όπου οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν θέσει υπό παρακολούθηση τμήματα του κόμματος λόγω ακραίων θέσεων στελεχών του.

Από τη Βάιντελ μέχρι τις προεκλογικές παρεμβάσεις

Η δημόσια στήριξη του Μασκ απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή τον Ιανουάριο του 2025, όταν φιλοξένησε την Άλις Βάιντελ σε ζωντανή συζήτηση στην πλατφόρμα Χ, λίγο πριν από τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές.

Η συνομιλία συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, με τον Μασκ να συζητά μαζί της για τη μετανάστευση, την οικονομία και την ενεργειακή πολιτική, δίνοντας στη συμπρόεδρο του AfD πρόσβαση σε ένα διεθνές ακροατήριο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στη Γερμανία και την Ευρώπη. Η γαλλική Le Monde είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση συνέβαλε στην προσπάθεια του AfD να εμφανιστεί ως μια κανονικοποιημένη πολιτική δύναμη και όχι μόνο ως κόμμα διαμαρτυρίας.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μασκ παρενέβη μέσω βίντεο σε προεκλογική συγκέντρωση του AfD στη Χάλε. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη οι Γερμανοί να αισθανθούν ξανά «υπερήφανοι» για τη χώρα τους και υποστήριξε ότι υπάρχει υπερβολική εστίαση στις ενοχές του παρελθόντος.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε ιδιαίτερη συζήτηση λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει στη Γερμανία γύρω από τη μνήμη του ναζιστικού παρελθόντος και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται πολιτικά η έννοια της εθνικής ταυτότητας.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης

Η πολιτική στήριξη του Μασκ προς το AfD είναι δημόσια καταγεγραμμένη. Διαφορετικό, όμως, είναι το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δημόσια τεκμηριωμένη απόδειξη ότι ο Μασκ έχει χρηματοδοτήσει άμεσα το κόμμα. Το όνομά του δεν εμφανίζεται στους καταλόγους μεγάλων δωρεών της Bundestag για το 2025 και το 2026.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι δεν διαθέτει στοιχεία για χρηματικές ή άλλες υλικές παροχές από αμερικανικές πηγές προς το AfD ή συνδεόμενες οργανώσεις. Παράλληλα, δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις επαφές του Μασκ με το κόμμα, επικαλούμενη λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ωστόσο, η συζήτηση στη Γερμανία δεν περιορίζεται μόνο στο αν υπήρξε χρηματοδότηση. Αφορά και το κατά πόσο η προβολή μέσω μιας πλατφόρμας όπως το Χ, η οποία ανήκει στον ίδιο τον Μασκ, δημιουργεί ένα πολιτικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει αντίστοιχη αξία.

Οργανώσεις διαφάνειας έχουν υποστηρίξει ότι η πιθανή προνομιακή προβολή πολιτικού περιεχομένου θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί έμμεση παροχή. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει δημόσιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο αλγόριθμος της πλατφόρμας τροποποιήθηκε ώστε να ευνοεί το AfD.

Μια σχέση με πολιτικό και επιχειρηματικό βάρος

Για το AfD, η υποστήριξη του Μασκ έχει ξεχωριστή σημασία. Το κόμμα αποκτά έναν διεθνώς αναγνωρίσιμο υποστηρικτή, ο οποίος διαθέτει τεράστια επιρροή στον χώρο της τεχνολογίας και της δημόσιας επικοινωνίας.

Για τον ίδιο τον Μασκ, η γερμανική πολιτική σκηνή έχει και οικονομικό ενδιαφέρον. Η Tesla διατηρεί σημαντική παρουσία στη χώρα, ενώ ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει πολιτικές που θεωρεί φιλικές προς τις επιχειρήσεις και την καινοτομία.

Παράλληλα, η δημόσια πολιτική του δράση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο καταναλωτικό κοινό, με ορισμένους πελάτες της Tesla να δηλώνουν ότι απομακρύνονται από την εταιρεία λόγω των πολιτικών του παρεμβάσεων.

Το κατά πόσο η στήριξη του Μασκ επηρέασε τις εκλογικές επιδόσεις του AfD δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Η άνοδος του κόμματος συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως η μετανάστευση, η οικονομική δυσαρέσκεια, η κρίση εμπιστοσύνης προς τα παραδοσιακά κόμματα και οι κοινωνικές αλλαγές στη Γερμανία.

Ωστόσο, η παρουσία του Μασκ έχει αναμφισβήτητα προσθέσει μια νέα διάσταση στη γερμανική πολιτική αντιπαράθεση. Το AfD δεν κέρδισε μόνο ψήφους στη Σαξονία-Άνχαλτ· απέκτησε και έναν διεθνή συνομιλητή που προσφέρει στο κόμμα προβολή πέρα από τα γερμανικά σύνορα.

Η απάντηση του Ζίγκμουντ μετά τα συγχαρητήρια του Μασκ δείχνει ότι το AfD αντιλαμβάνεται αυτή τη σχέση ως πολιτικό κεφάλαιο. Το αν θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, μένει να φανεί.