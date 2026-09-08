Χρηματοδοτούσε φορτία κοκαΐνης, μετέφερε χρήματα πέρα από σύνορα και έξω από το επίσημο τραπεζικό σύστημα και φέρεται να αναλάμβανε το ξέπλυμα των εγκληματικών εσόδων. Η τράπεζα αποκαλούμενη ως «Dubai Bank», την οποία εξάρθρωσε η αστυνομία στην Ισπανία, λειτουργούσε ως οικονομικό στήριγμα για ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη.

Η διεθνής επιχείρηση οδήγησε σε 21 συλλήψεις σε πέντε χώρες και στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Το παράνομο τραπεζικό δίκτυο φέρεται να χρηματοδοτούσε αποστολές ναρκωτικών και να χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

🚩Golpe policial a los “ases” del #narcotráfico y el #blanqueo



➡️Desmantelada la estructura financiera de una red dedicada al tráfico internacional de #cocaína



👮‍♂️21 personas detenidas y otras 12 imputadas



👉1 registro en #Madrid

👉 Identificados activos por valor de… pic.twitter.com/TdFb4RvbS5 — Policía Nacional (@policia) September 8, 2026

Η σημασία του για τη διακίνηση κοκαΐνης ήταν καθοριστική, σύμφωνα με την επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, Ενκάρνα Ορτέγκα.

«Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Από τους συλληφθέντες, 14 εντοπίστηκαν στην Ισπανία και άλλοι επτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Δώδεκα ακόμη ύποπτοι διαφεύγουν.

Η Europol, που υποστήριξε την έρευνα, ανέφερε ότι μεταξύ όσων συνελήφθησαν βρίσκεται ένας παράνομος τραπεζίτης τον οποίο χαρακτηρίζει «στόχο υψηλής αξίας».

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2021, μετά την κατάσχεση 1,84 τόνων κοκαΐνης από το πλοίο Nehir. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πλοίο βυθίστηκε στη συνέχεια εσκεμμένα στο λιμάνι του Χιχόν, στη βόρεια Ισπανία, προκειμένου να αποκρυφθεί επιπλέον φορτίο 1,65 τόνων κοκαΐνης.

Η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως την έκταση των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου. Οι αρχές ανακοίνωσαν κατασχέσεις που περιλαμβάνουν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ και πολυτελή οχήματα αξίας άνω των 1,6 εκατ. ευρώ, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.