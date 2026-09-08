«Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στην Σαξονία-‘Ανχαλτ, ενώ έκανε λόγο για «κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας» και επέκρινε το «τείχος προστασίας», με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μερτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την AfD.

«Δεν το εφηύρα εγώ αυτό και δεν μου αρέσει. Δεν είναι αυτό που θα πείσει τους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα», δήλωσε η κυρία Μέρκελ και τόνισε την ανάγκη να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι, για παράδειγμα όσον αφορά τις συντάξεις, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι η συνεργασία με την AfD είναι αδύνατη.

Τα άλλα κόμματα πρέπει επίσης να απομακρυνθούν από την «εμμονή» τους με τους δεξιούς λαϊκιστές, πρόσθεσε, μιλώντας στο πλαίσιο ψηφιακής έκθεσης στην Κολωνία.

Η πρώην καγκελάριος και αρχηγός του CDU συνέστησε ακόμη διαφορετική προσέγγιση στην επικοινωνία, με «εξατομικευμένη επικοινωνία» με τους πολίτες, «προκειμένου να προσεγγίσουμε καλύτερα τον πληθυσμό και να εξηγήσουμε την πρόοδο πιο αποτελεσματικά».

«Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πολίτες έχει γίνει πιο σημαντική από πριν. Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τους πολίτες», τόνισε.