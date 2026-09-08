Μόλις 90 μέρες έκατσε στη φυλακή πρώην δήμαρχος για τον βιασμό ανήλικου αγοριού σε πισίνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2024 στο ΝτεΡίντερ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όμως επανήλθε στη δημοσιότητα με αφορμή τη νέα δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Μίστι Ρόμπερτς το 2018 εξελέγη δήμαρχος στο ΝτεΡίντερ και μάλιστα ως η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της περιοχής.

Τον Ιούλιο του 2018 διοργάνωσε πάρτι στο σπίτι της και εκεί φλέρταρε το ανήλικο αγόρι. Σύμφωνα με καταθέσεις, η γυναίκα φορούσε αποκαλυπτικό μπικίνι και όχι μόνο φλέρταρε απροκάλυπτα τον ανήλικο, αλλά τον μέθυσε κιόλας, όταν εκείνος αρνήθηκε να ενδώσει.

Η Μίστι Ρόμπερτς

Τελικά, τον απομάκρυνε από την πισίνα και πήγε τον έφηβο σε δωμάτιο του σπιτιού που αποκαλούσε προσωπικό της χώρο. Εκεί τον βίασε και μάλιστα την ανακάλυψαν τα παιδιά της, με το ένα να βιντεοσκοπεί τη στιγμή.

Η Ρόμπερτς όταν ολοκλήρωσε τον βιασμό, άφησε το αγόρι να φύγει, παρήγγειλε αντισυλληπτικό χάπι μέσω γνωστής εφαρμογής και στη συνέχεια κατηγόρησε το θύμα, υποστηρίζοντας ότι η ίδια ήταν αθώα και δεν έκανε κάτι παράνομο.

Το δικαστήριο όμως την έκρινε ένοχη και της επέβαλε πρόστιμο 5.000 δολαρίων, όπως και δύο πενταετείς ποινές, με αναστολή, με αποτέλεσμα να εκτίσει μόνο 90 μέρες στη φυλακή.

Η οικογένεια του αγοριού ζήτησε επανεξέταση της ποινής, που χαρακτήρισε χάδι, όμως ο δικαστής απέρριψε το αίτημα, αναφέροντας ότι η πρώην δήμαρχος μπορεί να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία.