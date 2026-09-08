Η Τουρκία έχει μετατρέψει εδώ και χρόνια την ιστορική τηλεοπτική μυθοπλασία σε ένα από τα ισχυρότερα εξαγώγιμα πολιτιστικά προϊόντα της. Μετά τους Οθωμανούς, τον Ερτουγρούλ και τις αφηγήσεις για την άνοδο της οθωμανικής δυναστείας, η κάμερα στρέφεται τώρα ακόμη βαθύτερα στο παρελθόν, στους Σελτζούκους της Μικράς Ασίας.

Μια νέα τηλεοπτική σειρά κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου και τοποθετεί στο κέντρο της τον σουλτάνο Καϊκοβάδη Α΄, έναν από τους ισχυρότερους ηγεμόνες του Σουλτανάτου του Ρουμ.

Μόνο που εδώ υπάρχει μια ιστορική ειρωνεία την οποία η σύγχρονη εθνική αφήγηση δύσκολα μπορεί να χωρέσει σε απλά σχήματα. Ο κόσμος του Καϊκοβάδη δεν ήταν ένας απομονωμένος «τουρκικός» κόσμος απέναντι σε έναν ξένο ελληνικό κόσμο. Ήταν μια μεσαιωνική Μικρά Ασία στην οποία Σελτζούκοι και Βυζαντινοί πολεμούσαν, συμμαχούσαν, παντρεύονταν μεταξύ τους, κατέφευγαν ο ένας στις αυλές του άλλου και δημιουργούσαν μια κοινωνία στην οποία τα όρια ανάμεσα στο μουσουλμανικό και το βυζαντινό στοιχείο ήταν πολύ πιο διαπερατά απ’ ό,τι επιτρέπει μια σύγχρονη εθνικιστική ανάγνωση. Ο ιστορικός Rustam Shukurov μιλά χαρακτηριστικά για μια σελτζουκική ελίτ με έντονα βυζαντινά, ελληνικά και χριστιανικά στοιχεία.

Ο σουλτάνος του «Ρουμ» και η Ελληνίδα γιαγιά του

Ακόμη και το όνομα του κράτους είναι αποκαλυπτικό. Οι Σελτζούκοι της Μικράς Ασίας κυβερνούσαν το Σουλτανάτο του Ρουμ – δηλαδή τη χώρα των «Ρωμαίων», όπως αποκαλούνταν ο βυζαντινός και ελληνόφωνος πληθυσμός της περιοχής. Δεν κατέκτησαν έναν άδειο γεωγραφικό χώρο ούτε δημιούργησαν ένα κράτος αποκομμένο από όσα προϋπήρχαν. Εγκαταστάθηκαν πάνω στον πολιτικό, οικονομικό και ανθρώπινο ιστό της βυζαντινής Μικράς Ασίας και σταδιακά έγιναν και οι ίδιοι μέρος αυτού του ιδιαίτερου μικρασιατικού κόσμου.

Η γενεαλογία του ίδιου του Καϊκοβάδη είναι χαρακτηριστική. Ο παππούς του, Κιλίτζ Αρσλάν Β΄, είχε Ελληνίδα σύζυγο ή παλλακίδα, η οποία ήταν η μητέρα του Καϊχοσρόη Α΄. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας του Καϊκοβάδη ήταν ο ίδιος γιος Ελληνίδας μητέρας.

Και η ιστορία δεν σταματά εκεί. Ο Καϊχοσρόης, όταν βρέθηκε εξόριστος στον βυζαντινό κόσμο, παντρεύτηκε την κόρη του Μανουήλ Μαυροζώμη, ενός σημαντικού Βυζαντινού αριστοκράτη. Η πηγή είναι σαφής για τον γάμο, όχι όμως και για το αν η συγκεκριμένη γυναίκα υπήρξε η μητέρα του Καϊκοβάδη. Αυτό το τελευταίο δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως βεβαιότητα.

Η ιστορική ουσία, ωστόσο, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος που σήμερα παρουσιάζεται σε μια μεγάλη τουρκική τηλεοπτική υπερπαραγωγή ως σύμβολο του μεγαλείου των Σελτζούκων της Ανατολίας ήταν εγγονός Ελληνίδας και μέλος μιας οικογένειας με στενούς συγγενικούς δεσμούς με τη βυζαντινή αριστοκρατία.

Και ο μεγάλος έρωτας της σειράς οδηγεί ξανά στον ελληνικό κόσμο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η γυναίκα γύρω από την οποία χτίζεται η ερωτική ιστορία της σειράς, η τηλεοπτική εκδοχή της ιστορικής Hunad ή Mahperi Hatun, συζύγου του Καϊκοβάδη και μητέρας του μελλοντικού σουλτάνου Καϊχοσρόη Β΄.

Η πραγματική Μαχπερί ήταν κόρη του χριστιανού ηγεμόνα της Καλονόρου, της σημερινής Αλάνιας, την οποία κατέλαβε ο Καϊκοβάδης το 1221. Η βιβλιογραφία δεν είναι απολύτως ομόφωνη ως προς την εθνική καταγωγή της: αρκετοί ιστορικοί τη θεωρούν ελληνικής καταγωγής, ενώ άλλοι προτείνουν αρμενική. Εκεί όπου υπάρχει σαφέστερη συμφωνία είναι ότι προερχόταν από χριστιανικό περιβάλλον.

Έτσι, ακόμη και η ερωτική ιστορία που επιλέγει η νέα τουρκική παραγωγή για να δώσει ανθρώπινο πρόσωπο στον μεγάλο Σελτζούκο σουλτάνο οδηγεί αναπόφευκτα πίσω στον ελληνοχριστιανικό κόσμο της Μικράς Ασίας.

Οι Σελτζούκοι της Ανατολίας δεν ήταν το εθνικό κράτος που φαντάζεται ο 21ος αιώνας

Εδώ βρίσκεται και το βασικό πρόβλημα όταν η τηλεοπτική ιστορία μετατρέπεται σε σύγχρονο εθνικό μύθο. Είναι ιστορικά παραπλανητικό να πάρει κανείς τον 13ο αιώνα και να του φορέσει αυτούσιες τις εθνικές ταυτότητες του 20ού και του 21ου. Οι Σελτζούκοι ήταν τουρκογενούς δυναστικής προέλευσης και μουσουλμάνοι ηγεμόνες· αυτό δεν αμφισβητείται. Δεν ήταν όμως ένα σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος, ούτε η αυλή τους υπήρξε εθνοτικά «καθαρή».

Η ίδια η έρευνα για το Σουλτανάτο του Ρουμ περιγράφει μια πολύ πιο σύνθετη πραγματικότητα. Βυζαντινοί αριστοκράτες περνούσαν στη σελτζουκική επικράτεια, Σελτζούκοι πρίγκιπες κατέφευγαν στην Κωνσταντινούπολη και μέλη της δυναστείας συνδέονταν μέσω γάμων με χριστιανικές και βυζαντινές οικογένειες.

Η «τουρκική ιστορία» που είναι γεμάτη Ρωμιές

Υπάρχει, λοιπόν, μια ειρωνεία στην προσπάθεια να εξαχθεί διεθνώς μια λαμπερή εικόνα του σελτζουκικού παρελθόντος ως ευθύγραμμου προδρόμου της σημερινής Τουρκίας. Όσο περισσότερο κοιτάζει κανείς τη δυναστεία, τόσο περισσότερο συναντά Ελληνίδες μητέρες, Βυζαντινές συζύγους, χριστιανές πριγκίπισσες και έναν βαθιά μικτό μικρασιατικό κόσμο.

Ο Καϊκοβάδης δεν χρειάζεται να βαφτιστεί αναδρομικά «Έλληνας» για να αποκαλυφθεί αυτή η πραγματικότητα. Αυτό θα ήταν εξίσου ανιστόρητο με την αντίστροφη προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ένας περίπου σύγχρονος Τούρκος εθνικός ήρωας. Το ιστορικά ισχυρότερο επιχείρημα είναι ότι το μεγαλείο του Σουλτανάτου του Ρουμ δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον βυζαντινό και ελληνικό κόσμο μέσα στον οποίο γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε.

Και στην περίπτωση του Καϊκοβάδη η ειρωνεία είναι σχεδόν έτοιμη για τηλεοπτικό σενάριο: ο μεγάλος σουλτάνος που επιστρατεύεται σήμερα για να αφηγηθεί το ένδοξο σελτζουκικό παρελθόν της Τουρκίας ήταν εγγονός Ελληνίδας, γιος ενός πατέρα που είχε παντρευτεί Βυζαντινή αριστοκράτισσα και ο ίδιος παντρεύτηκε μια χριστιανή πριγκίπισσα την οποία σημαντικό τμήμα της ιστοριογραφίας θεωρεί Ελληνίδα. Ο δε γιος τους έγινε ο επόμενος σουλτάνος, τον οποίο χρησιμοποιεί σήμερα ο Ερντογάν εν είδει προτύπου για τον τουρκικό εθνικισμού.