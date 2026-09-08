Θλίψη στην Αυστρία προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Λουτσία Σίσιτς (Lucia Sisic), η οποία είχε στεφθεί «Μις Αυστρία 2024». Η 22χρονη έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω ανάρτησης οικογενειακού φίλου στα social media.

Πίσω από την εικόνα της επιτυχημένης νεαρής γυναίκας στον χώρο της ομορφιάς, η Λουτσία Σίσιτς αντιμετώπιζε από παιδί σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε διαγνωστεί από τη γέννησή της με βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα και στη διάρκεια της ζωής της υποβλήθηκε συνολικά σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται τον χειμώνα του 2025.

«Η παιδική μου ηλικία ήταν διαφορετική, αλλά με έκανε δυνατή»

Η ίδια είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τις δύσκολες στιγμές που είχε περάσει, θέλοντας, όπως είχε εξηγήσει, να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δοκιμασίες.

Σε συνέντευξή της το 2024 στο αυστριακό Μέσο Heute είχε αναφερθεί στην περιπέτεια της υγείας της και ειδικότερα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή που έζησε σε ηλικία μόλις 13 ετών.

«Η παιδική μου ηλικία ήταν απλά διαφορετική, αλλά αυτό με έκανε πιο δυνατή. Όταν ήμουν 13 ετών χρειάστηκε να μου γίνει ανάνηψη κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Ήταν μια πραγματικά οριακή κατάσταση».

Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν ήταν το τέλος της περιπέτειάς της. Αντίθετα, ακολούθησαν σοβαρές επιπλοκές, καθώς η Λουτσία έχασε προσωρινά την κινητικότητα στο αριστερό της πόδι και το πέλμα.

«Το αριστερό μου πόδι και το πέλμα παρέλυσαν. Ένιωθα απίστευτο πόνο, ακόμα και αν με άγγιζε ένα απλό αεράκι. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε».

Η νοσηλεία της διήρκεσε πέντε μήνες, καθώς το νευρικό σύστημα του κάτω άκρου της είχε υποστεί ολική παράλυση.

Η μάχη για να ξαναπερπατήσει

Η Λουτσία χρειάστηκε να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να ανακτήσει τις βασικές της λειτουργίες και να μπορέσει ξανά να περπατήσει.

«Έπρεπε να ξαναμάθω να περπατάω από την αρχή. Ακόμα το πάλευα. Κι αν δεν φαινόταν πια στο βάδισμά μου, εγώ το ένιωθα κάθε στιγμή», είχε αποκαλύψει.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η ίδια δεν θέλησε να παρουσιάσει την περιπέτεια της υγείας της ως μέρος της εικόνας της στον διαγωνισμό «Μις Αυστρία 2024».

Επέλεξε να κρατήσει τις δυσκολίες που είχε βιώσει μακριά από τον διαγωνισμό, καθώς δεν ήθελε η κριτική επιτροπή να την αντιμετωπίσει διαφορετικά ή να της δείξει οίκτο. Τελικά, κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, έχοντας προηγουμένως δώσει μια προσωπική μάχη που γνώριζαν ελάχιστοι.