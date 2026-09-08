Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκεται το σύστημα αντιμετώπισης του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς η επιδημία εξαπλώνεται γεωγραφικά και οι ανάγκες για προσωπικό, κλίνες και χρηματοδότηση αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι ελλείψεις σε εκπαιδευμένους υγειονομικούς και οργανώσεις που μπορούν να λειτουργήσουν εξειδικευμένα κέντρα θεραπείας έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επέκταση της ανταπόκρισης.

Η επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα και έχει πλέον επεκταθεί σε έξι επαρχίες της χώρας. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΠΟΥ, με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου, καταγράφουν 6.686 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3.226 θανάτους, με θνητότητα περίπου 48,3%. Η Ιτούρι παραμένει το βασικό επίκεντρο, ενώ σημαντική μετάδοση συνεχίζεται επίσης στο Βόρειο Κίβου και στο Haut-Uélé.

Χρειάζονται άλλες 1.600 κλίνες

Οι αρχές έχουν στραφεί σε μια περισσότερο αποκεντρωμένη στρατηγική, δημιουργώντας δομές θεραπείας πιο κοντά στις κοινότητες όπου καταγράφονται κρούσματα. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν εντοπιστεί 59 δομές φροντίδας με συνολική δυναμικότητα περίπου 1.346 κλινών, έναντι μόλις εννέα κλινών όταν άρχισε η οργανωμένη ανταπόκριση τον Μάιο.

Ο αξιωματούχος του ΠΟΥ Λούκα Φοντάνα ανέφερε ότι, παρά την προσπάθεια, απαιτούνται περίπου 1.600 επιπλέον κλίνες, ώστε η συνολική δυναμικότητα να πλησιάσει τις 3.000. Με την εκτίμηση ότι χρειάζονται περίπου τρεις υγειονομικοί για κάθε κλίνη ασθενούς με Έμπολα, η πλήρης ανάπτυξη του σχεδίου συνεπάγεται ανάγκη για περίπου 9.000 εργαζομένους, δηλαδή περίπου 5.000 περισσότερους από όσους είναι διαθέσιμοι σήμερα.

Το μεγάλο κόστος της προστασίας

Η φροντίδα ασθενών με Έμπολα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δαπανηρή λόγω των αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας. Σύμφωνα με τον Φοντάνα, κάθε είσοδος ενός υγειονομικού στον χώρο νοσηλείας με πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κοστίζει περίπου 25 δολάρια, ενώ εκατοντάδες τέτοιες είσοδοι πραγματοποιούνται καθημερινά.

Ο ΠΟΥ εκτιμά επίσης ότι η δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου θεραπείας 50 κλινών μπορεί να κοστίσει περίπου 500.000 δολάρια. Το πρόβλημα επιτείνεται από τις περικοπές στη διεθνή χρηματοδότηση, καθώς περιορίζεται ο αριθμός των οργανισμών με την τεχνική εμπειρία και τους πόρους που απαιτούνται για να αναλάβουν τέτοιες εγκαταστάσεις.

Η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται

Η τρέχουσα έξαρση είναι ήδη η μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ στη ΛΔ Κονγκό. Η εξάπλωσή της δυσχεραίνεται από την ανασφάλεια σε τμήματα της ανατολικής χώρας, τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, τις αδυναμίες στην επιτήρηση και την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη δυσκολία προκαλεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία για το στέλεχος Bundibugyo, αν και βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές υποψήφιων λύσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ΠΟΥ θεωρεί κρίσιμη την ταχεία απομόνωση των κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση επαφών και την έγκαιρη παροχή υποστηρικτικής θεραπείας, προκειμένου να περιοριστούν οι αλυσίδες μετάδοσης.