Τις χαμηλότερες επιδόσεις από την έναρξη της έρευνας PISA κατέγραψαν οι 15χρονοι μαθητές στη Γερμανία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για το 2025. Η υποχώρηση αφορά τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την ανάγνωση, με περίπου έναν στους τρεις μαθητές να μην καλύπτει τα ελάχιστα επίπεδα επάρκειας στους δύο τελευταίους τομείς.

Η PISA είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Εξετάζει κατά πόσο οι 15χρονοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καταστάσεις της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, αξιολογεί αν μπορούν να κατανοήσουν το νόημα ενός κειμένου, να χρησιμοποιήσουν μαθηματικά για να λύσουν ένα πρακτικό πρόβλημα ή να ερμηνεύσουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες. Στόχος είναι να αποτυπωθεί πόσο καλά προετοιμάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα τους μαθητές για τη ζωή πέρα από την τάξη.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γερμανία συμμετείχαν 6.700 μαθητές από 250 σχολεία. Στις φυσικές επιστήμες, η χώρα συγκέντρωσε 486 βαθμούς, επίδοση που την τοποθετεί στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ και πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα μαθηματικά, με 464 βαθμούς, βρίσκεται στο μέσο της κατάταξης των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ στην ανάγνωση συγκέντρωσε 465 βαθμούς και κατέλαβε τη 19η θέση μεταξύ 39 χωρών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικά κενά στις βασικές δεξιότητες. Περίπου ένας στους τρεις μαθητές βρίσκεται κάτω από τα ελάχιστα πρότυπα στα μαθηματικά και στην ανάγνωση, ενώ στις φυσικές επιστήμες το ίδιο ισχύει για έναν στους τέσσερις. Ένας στους πέντε δεν επιτυγχάνει τη βασική επάρκεια σε κανέναν από τους τρεις τομείς.

«Βλέπουμε κάμψη της απόδοσης και στους τρεις τομείς που αξιολογήθηκαν», δήλωσε ο επιστημονικός διευθυντής της μελέτης για τη Γερμανία, Σαμουέλ Γκράιφ. Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η αρνητική τάση παρατηρείται ήδη από το 2015.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, καθοριστικό ρόλο παίζουν ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η υποστήριξη των μαθητών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων από την προσχολική ηλικία.

«Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος προκειμένου να εντοπιστεί η ανάγκη για υποστήριξη. Η γλωσσική υποστήριξη, ειδικά στο νηπιαγωγείο, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η γλώσσα διδασκαλίας αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα μάθηση», εξήγησε.

Η έρευνα αναδεικνύει και ορισμένα θετικά στοιχεία. Περίπου το ένα τρίτο των 15χρονων δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα στο σχολείο και έχει ισχυρό αίσθημα ότι ανήκει στη σχολική κοινότητα. Στα θετικά ευρήματα καταγράφονται επίσης οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών στις ψηφιακές δεξιότητες.