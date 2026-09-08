Την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη Συρία εξέφρασε η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη χώρα, προειδοποιώντας ότι ορισμένες από τις ενέργειες που έχουν καταγραφεί ενδέχεται να συνιστούν «εγκλήματα πολέμου».

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, η Φιονούλα νι Εολάιν, μέλος της Επιτροπής, έκανε λόγο για συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις και για ολοένα μεγαλύτερη εδραίωση της στρατιωτικής παρουσίας του Ισραήλ στη νότια Συρία.

«Η ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη νότια Συρία εντείνεται και εδραιώνεται όλο και περισσότερο, με επαναλαμβανόμενες χερσαίες εισβολές, περιπολίες, επιδρομές και ανασκαφές», ανέφερε.

Εκατοντάδες ισραηλινές επιδρομές μετά την πτώση του Άσαντ

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, με μεγάλο μέρος των πληγμάτων να στρέφεται εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και οπλικών συστημάτων.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην ουδέτερη ζώνη υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ που χωρίζει τις ισραηλινές και συριακές δυνάμεις στην περιοχή των Υψιπέδων του Γκολάν.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η στρατιωτική παρουσία του εξυπηρετεί τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας», την οποία έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να διατηρήσει για λόγους προστασίας των συνόρων του.

Σημεία ελέγχου και στρατιωτικές υποδομές

Η Επιτροπή του ΟΗΕ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η ισραηλινή παρουσία έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης μονιμότητας.

Σύμφωνα με τη νι Εολάιν, η δημιουργία ενός δικτύου από προσωρινά σημεία ελέγχου και μόνιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε συριακό έδαφος έχει σοβαρές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

Η αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε ανακρίσεις και συλλήψεις κατοίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Οι 49 συλλήψεις που εξετάζει η Επιτροπή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι ερευνητές του ΟΗΕ στις περιπτώσεις ανθρώπων που φέρονται να συνελήφθησαν μέσα στη Συρία και στη συνέχεια να μεταφέρθηκαν εκτός της χώρας.

Τον Ιούνιο του 2026, η Επιτροπή είχε αναφέρει ότι ταυτοποίησε 49 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις σε συριακό έδαφος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζει, ορισμένοι ενδέχεται στη συνέχεια να μεταφέρθηκαν πέρα από τα σύνορα της Συρίας.

«Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου», δήλωσε η νι Εολάιν. Η διατύπωση είναι κρίσιμη, καθώς η Επιτροπή δεν ανακοινώνει δικαστική διαπίστωση ότι διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου, αλλά επισημαίνει ότι οι καταγεγραμμένες πράξεις ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Η προειδοποίηση Γκουτέρες

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής υπενθύμισε και την προηγούμενη παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Αυτό που συμβαίνει κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν είναι εντελώς απαράδεκτο», είχε δηλώσει τον Ιούλιο.

Οι νέες επισημάνσεις του ΟΗΕ αυξάνουν την πίεση γύρω από την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη νότια Συρία, καθώς το βασικό ζήτημα πλέον δεν αφορά μόνο τις αεροπορικές επιδρομές αλλά και τη διάρκεια και τον χαρακτήρα της χερσαίας παρουσίας, τις συλλήψεις κατοίκων και τις επιπτώσεις της στους αμάχους.