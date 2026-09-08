Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της κλοπής έργων τέχνης από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ στη γαλλική Κυανή Ακτή, καθώς δύο από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρεθεί εντοπίστηκαν στον κήπο του μουσείου και ανακτήθηκαν.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας, οι δύο δράστες φαίνεται πως εγκατέλειψαν εκεί τα έργα λίγο μετά την κλοπή.

«Οι σειρήνες του μουσείου και της αστυνομίας φαίνεται πως άγχωσαν τους διαρρήκτες και έκλεψαν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα που αριθμεί το μουσείο», εξήγησε στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Μασόν, διευκρινίζοντας ότι από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου, στο οποίο ο Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.