Για σχεδόν οκτώ δεκαετίες στη μεταπολεμική Γερμανία, το κυρίαρχο πολιτικό κατεστημένο αρνείται να συνεργαστεί με κόμματα που θεωρεί ακραία. Αυτή η συμφωνία μεταξύ των κεντρώων ηγετών είναι γνωστή ως «τείχος προστασίας» – Brandmauer. Όσοι την υποστηρίζουν ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να αποτρέψουν την άνοδο στην εξουσία πιθανών αυταρχικών ηγετών, όπως συνέβη με τον Χίτλερ.

Το επιχείρημα αυτό δοκιμάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ μετά τις εκλογές της Κυριακής στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα μικρό ομόσπονδο κράτος 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων στην ανατολική Γερμανία, το οποίο στράφηκε αποφασιστικά προς το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Το αποτέλεσμα αποτέλεσε παράδειγμα μιας θεμελιώδους διαφωνίας μεταξύ των Γερμανών σχετικά με το τι συνιστά κίνδυνο για τη δημοκρατία. Οι δημοσκόποι ρώτησαν τους ψηφοφόρους την Κυριακή αν θεωρούσαν το AfD κίνδυνο για τη δημοκρατία, όπως πιστεύουν τα κυρίαρχα κόμματα της Γερμανίας. Περίπου οι μισοί θεώρησαν το AfD ως απειλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls που δημοσίευσε ένα δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο. Οι συγκεκριμένοι ψήφισαν σχεδόν αποκλειστικά τους αντιπάλους του AfD σε όλο το πολιτικό φάσμα, από την αριστερά έως την κεντροδεξιά.

Οι άλλοι μισοί ψηφοφόροι δήλωσαν ότι δεν υπήρχε απειλή. Σχεδόν όλοι υποστήριξαν το AfD.

Πρόκειται για μια ζωντανή απεικόνιση του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ των κυρίαρχων κομμάτων της Γερμανίας και των λαϊκιστών ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν πια πειστεί ότι η παραδοσιακή πολιτική δεν μπορεί πλέον να λύσει τα επείγοντα προβλήματά τους, όπως σχολιάζουν σε ανάλυσή τους οι New York Times.

Για το πολιτικό κατεστημένο, η ακροδεξιά αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Οι ηγέτες του κόμματος AfD έχουν αφήσει υπονοούμενα σχετικά με τον ναζισμό, μεταξύ άλλων επαναλαμβάνοντας ναζιστικά συνθήματα και υποβαθμίζοντας τη σημασία του Ολοκαυτώματος, ενώ έχουν παρουσιάσει τις μειονότητες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Για τους υποστηρικτές του AfD, ιδίως στα οικονομικά δοκιμαζόμενα ανατολικά κρατίδια της χώρας, το AfD έχει καταστεί η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία για να ακουστούν οι φωνές τους – ένα αίσθημα που ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την άρνηση των κυβερνώντων κομμάτων να συνεργαστούν μαζί του.

Αυτοί οι ψηφοφόροι εκφράζουν ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή την τελευταία δεκαετία και για μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων από μετανάστες σε όλη τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και για τις αβέβαιες προοπτικές εργασίας, ενώ εξακολουθούν να τρέφουν δυσαρέσκεια για τη μεταχείριση που δέχτηκαν από τους Δυτικογερμανούς μετά την επανένωση της χώρας το 1990.

Λένε ότι δεν ανησυχούν τόσο για το ενδεχόμενο το AfD να παραβιάσει τα δικαιώματα ορισμένων Γερμανών, όσο για το γεγονός ότι τα παραδοσιακά κόμματα φιμώνουν τους ψηφοφόρους του AfD.

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αν μπουν στην κυβέρνηση, γιατί έτσι θα μπορέσουν να αποδείξουν ότι δεν είναι τόσο κακοί όσο λένε όλοι, ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ναζιστικό κόμμα», δήλωσε την Κυριακή το βράδυ στο Μαγδεβούργο, πρωτεύουσα της Σαξονίας-Άνχαλτ, η Χάικε Ράιχελτ, 57χρονη εργαζόμενη στον φαρμακευτικό κλάδο και υποστηρίκτρια του AfD.

«Ιστορικό σημείο καμπής»

Η τελική καταμέτρηση των ψήφων στη Σαξονία-Άνχαλτ έδειξε μια κυρίαρχη επίδοση του AfD, αλλά δεν εγγυάται ότι θα κυβερνήσει. Το κόμμα κέρδισε λίγο κάτω από το 44% των ψήφων, εν μέσω ρεκόρ συμμετοχής, και 39 έδρες σε ένα κοινοβούλιο 83 εδρών. Ακόμη και προερχόμενο από ένα σχετικά μικρό κρατίδιο που βρίσκεται στην ανατολική βάση εξουσίας της AfD, το αποτέλεσμα συγκλόνισε τη γερμανική πολιτική σκηνή και κλόνισε την έννοια του «τείχους προστασίας» – σε μια εποχή που το AfD προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις.

Ο Ρότζερ Στόκερ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Όττο φον Γκέρικε στο Μαγδεβούργο, το χαρακτήρισε «ιστορικό σημείο καμπής».

Στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, το AfD θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση πείθοντας ένα μικρό λαϊκιστικό κόμμα να συμμαχήσει μαζί του ή προσελκύοντας αποστάτες από τους κεντροδεξιούς Χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Σε εθνικό επίπεδο, στο Βερολίνο, ο κ. Μερτς είναι πιθανό να αντιμετωπίσει νέα ερωτήματα εντός της κυβερνητικής του συμμαχίας. Ορισμένοι ενδέχεται να πιέσουν για τη διερεύνηση μελλοντικών συνεργασιών με το AfD. Άλλοι θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση για πιο δραστικά μέτρα απομόνωσης, όπως η απαγόρευση της συμμετοχής του AfD στην ομοσπονδιακή πολιτική.

Σε ολόκληρη τη χώρα, οι αναλυτές αναρωτιούνται αν η υφιστάμενη στρατηγική μπορεί να αντέξει.

Επισημαίνουν ότι το κοινό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς που λειτουργούν ως «φρουροί», όπως τα ιστορικά πολιτικά κόμματα και τα κύρια μέσα ενημέρωσης. Το AfD έχει δημιουργήσει ανεξάρτητα δίκτυα επικοινωνίας μέσω των κοινωνικών μέσων, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς δημοσιογράφους με μεγάλη επιτυχία.

Τα αποτελέσματα στη Σαξονία-Άνχαλτ «αποδεικνύουν την παταγώδη αποτυχία του “τείχους προστασίας”», δήλωσε ο Θόρστεν Μπένερ, διευθυντής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Global Public Policy Institute στο Βερολίνο. «Έχει επιτρέψει στο AfD να συγκεντρώσει όλο και περισσότερους ψηφοφόρους ως την πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση έναντι του “συστήματος”, το οποίο θεωρείται ότι έχει ενωθεί με μοναδικό σκοπό τον αποκλεισμό του AfD».

Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι ο κ. Μερτς ή οι εταίροι του στον συνασπισμό θα αναθεωρήσουν τη στάση τους. Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ, αντικαγκελάριος και κεντροαριστερός Σοσιαλδημοκράτης, δήλωσε σε συνέντευξή του την Κυριακή ότι «δεν θα τείνουμε το χέρι μας προς το AfD».

Οι ηγέτες του κατεστημένου φοβούνται ότι μια κυβέρνηση του AfD θα γινόταν αυταρχική και, δεδομένων των δεσμών του κόμματος με τη Ρωσία, θα διαβίβαζε μυστικά στους εχθρούς της Γερμανίας. Η γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών έχει χαρακτηρίσει το AfD ως «ύποπτη εξτρεμιστική» ομάδα, μια κατηγορία που, σύμφωνα με το κόμμα, έχει πολιτικά κίνητρα.

Οι υποστηρικτές του AfD κατηγορούν τα κυβερνώντα κόμματα ότι υπονομεύουν τους ψηφοφόρους. Βλέπουν ένα κόμμα που λέει αλήθειες που κανένα άλλο δεν τολμά να πει – όπως η αντίθεση στη στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία στον πόλεμο της εναντίον της Ρωσίας. Άλλα κόμματα έχουν κατά καιρούς αντιγράψει τη ρητορική του AfD, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση, αλλά με ελάχιστη εκλογική επιτυχία.

Υπάρχουν ομοιότητες με την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική πολιτική. Η αρχική του άνοδος στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων τροφοδοτήθηκε από υποσχέσεις ότι θα προχωρούσε πιο μακριά από τους αντιπάλους του για να σταματήσει τη μετανάστευση και την εισροή προσφύγων στην Αμερική. Όπως και οι ψηφοφόροι του AfD, οι υποστηρικτές του Τραμπ χαρακτήριζαν τα σχέδιά του ως «κοινή λογική» και όχι ως ακραία, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Ο κ. Μπένερ δήλωσε ότι αυτή η δυναμική δημιουργεί μια δύσκολη επιλογή. «Αν οι ηγέτες του γερμανικού κατεστημένου πιστεύουν πραγματικά ότι το AfD απειλεί τη δημοκρατία», είπε, «θα πρέπει να προσπαθήσουν να το απαγορεύσουν. Αν όχι, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο AfD να ενταχθεί στο σύστημα κατά του οποίου τώρα διαμαρτύρεται, με την ελπίδα ότι θα μετριαστεί μέσω της κατανομής της εξουσίας».

Και οι δύο αυτές εναλλακτικές λύσεις, όπως παραδέχτηκε, έχουν μειονεκτήματα.