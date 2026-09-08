Ένα απλό κόλπο που ξεκίνησε σχεδόν σαν παιχνίδι έχει επιτρέψει σε μια 56χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών να συγκεντρώσει περίπου 16.500 δολάρια μέσα σε μία δεκαετία, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Η Leslie DeVries, από το Lakewood της Καλιφόρνια, παραδέχεται ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ιδιαίτερα καλή στην αποταμίευση. «Έχω ένα μικρό πρόβλημα με τις αγορές από το Amazon και το να ξοδεύω χρήματα», είπε σε συνέντευξή της στο People.

Όταν όμως πρόκειται για χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Η DeVries εργάζεται ως κομμώτρια και τα τελευταία 15 χρόνια έχει το δικό της μικρό κομμωτήριο. Πριν από περίπου μία δεκαετία, ένας πελάτης της της έδωσε μια ιδέα που της φάνηκε τόσο απλή, ώστε αποφάσισε να τη δοκιμάσει. «Αν παίρνω ρέστα σε χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου, δεν τα ξοδεύω», έχει εξηγήσει σε ανάρτησή της στο TikTok.

Ένας κουμπαράς 19 κυβικών εκατοστών

Η DeVries αγόρασε ένα δοχείο νερού χωρητικότητας 19 κυβικών εκατοστών και το τοποθέτησε στο πίσω μέρος της ντουλάπας της, σε σημείο όπου δεν μπορούσε να το βλέπει. Κάθε φορά που επέστρεφε στο σπίτι με ένα ή περισσότερα χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου, τα τσαλάκωνε και τα έβαζε μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια απλώς τα ξεχνούσε.

«Μου αρέσουν πάντα τα παιχνίδια. Σκέφτηκα: “Ακούγεται σαν διασκεδαστικό παιχνίδι. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να το κάνω”», δήλωσε. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, όταν έβαλε το χέρι της στο πίσω μέρος της ντουλάπας, κατάλαβε ότι το δοχείο είχε ήδη αρχίσει να γεμίζει με χρήματα. Αποφάσισε να το αδειάσει και να μετρήσει το περιεχόμενό του.

Το ποσό ήταν περίπου 1.500 δολάρια. Η DeVries πήγε τα χρήματα στην τράπεζα, άνοιξε έναν ξεχωριστό λογαριασμό αποκλειστικά για τις αποταμιεύσεις από τα μονόδολαρα και ξεκίνησε ξανά από την αρχή.

Έκτοτε, η αποταμίευση έχει γίνει σταθερό μέρος της ζωής της. Μάλιστα, ορισμένοι πελάτες της, γνωρίζοντας πλέον τη συνήθειά της, την πληρώνουν επίτηδες με χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου, ώστε να τη βοηθήσουν να γεμίσει τον κουμπαρά της.

Η ίδια έχει βάλει μάλιστα έναν προσωπικό κανόνα: αν κάποια στιγμή χρειαστεί να πάρει ένα ή δύο δολάρια, επειδή δεν έχει μετρητά, «τιμωρεί» τον εαυτό της βάζοντας πίσω πέντε χαρτονομίσματα.

Mom Saves Over $16,000 for Her Family Vacation After Stashing Spare $1 Bills (Exclusive) https://t.co/33K1X2t22e — People (@people) September 4, 2026

Ο στόχος των 16.500 δολαρίων

Η εξάπλωση των ανέπαφων πληρωμών μετά την πανδημία του COVID-19 έκανε την αποταμίευση λίγο πιο δύσκολη, καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πλέον λιγότερα μετρητά. Παρ’ όλα αυτά, η DeVries υπολογίζει ότι μέχρι την τελευταία καταμέτρησή της είχε συγκεντρώσει περίπου 16.500 δολάρια. Και δεν σκοπεύει να κρατήσει τα χρήματα για τον εαυτό της.

Η 56χρονη θέλει να κάνει δώρο σε ολόκληρη την οικογένειά της, δηλαδή στις τέσσερις κόρες της και δύο από τους συζύγους τους, ένα ταξίδι σε τροπικό προορισμό με πακέτο all-inclusive.

Υπολογίζει ότι, με τον ρυθμό που αποταμιεύει, θα μπορέσει να πραγματοποιήσει το ταξίδι μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο. Βέβαια, γελάει λέγοντας ότι ο στόχος της συνεχώς αλλάζει, καθώς οι κόρες της παντρεύονται και προστίθενται νέα μέλη στην οικογένεια.

«Θέλω τόσο πολύ να μπορέσω να πληρώσω για όλους, γιατί αυτό είναι το διασκεδαστικό μέρος του παιχνιδιού», λέει. «Και εγώ απλώς θα ξαπλώνω δίπλα στην πισίνα και θα πίνω».

Και όπως η ίδια εξηγεί, πίσω από όλο αυτό δεν υπάρχει κάποια περίπλοκη οικονομική στρατηγική: «Είμαι απλώς ένας φυσιολογικός άνθρωπος που προσπαθεί να διασκεδάζει στη ζωή και να διατηρεί μια καλή, χαρούμενη διάθεση».