Νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τα οποία φέρεται να δηλητηριάστηκαν από τη μητέρα και τη γιαγιά τους, πριν οι δύο γυναίκες βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Σύμφωνα με νέα τοξικολογική έκθεση, στον οργανισμό και των τεσσάρων παιδιών εντοπίστηκαν διφαινυδραμίνη (diphenhydramine), η δραστική ουσία του Benadryl, ενός αντιαλλεργικού φαρμάκου που μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, καθώς και kratom, ένα ψυχοδραστικό φυτικό εκχύλισμα.

Τα στοιχεία αφορούν την υπόθεση που συγκλόνισε τον Ιούνιο την περιοχή Mechanicsville της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τα τέσσερα αδέλφια ήταν ο 13χρονος Harper Harmon και τα μικρότερα αδέλφια του, Hudson, 11 ετών, Gracelynn, 10 ετών, και Gavin, 10 ετών.

Four NY kids killed in grandma, mom’s murder-suicide were poisoned with allergy meds, kratom: report https://t.co/zJbFMjxnTt — Paul Deaux (@deauxpaul) September 8, 2026

Σύμφωνα με την έκθεση, και τα τέσσερα παιδιά είχαν λάβει kratom και διφαινυδραμίνη πριν από τον θάνατό τους. Το kratom, που έχει χαρακτηριστεί ακόμη και ως «ηρωίνη των πρατηρίων», είναι φυτικό εκχύλισμα με ψυχοδραστικές ιδιότητες. Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), μπορεί να προκαλέσει επιδράσεις παρόμοιες με εκείνες των οπιοειδών.

Η τραγική κατάληξη

Οι Αρχές αποδίδουν τη δολοφονία των παιδιών στη 44χρονη μητέρα τους, Sarah Myers, και την 64χρονη γιαγιά τους, Amy Steadman. Μετά τις δολοφονίες, οι δύο γυναίκες αυτοκτόνησαν.

Ο Harper, ο Hudson και η Gracelynn πέθαναν αφού δηλητηριάστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές. Ο 10χρονος Gavin, ωστόσο, μαχαιρώθηκε ενώ προσπαθούσε να αμυνθεί.

Η υπόθεση συνδέεται με μια σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών. Η Myers βρισκόταν σε έντονη αντιπαράθεση με τον πρώην σύζυγό της, Brady Harmon, ο οποίος ζει στη Γιούτα και δεν είχε δει τα παιδιά του από τον Νοέμβριο του 2019. Τα παιδιά επρόκειτο να περάσουν το καλοκαίρι με τον πατέρα τους στη Γιούτα, λίγο πριν σημειωθεί η οικογενειακή τραγωδία.

Μετά τις δολοφονίες, οι Αρχές εντόπισαν ένα ανατριχιαστικό γράμμα που είχε αφήσει η Myers. Σε αυτό υποστήριζε ότι ο Harmon είχε κακοποιήσει την ίδια και τα παιδιά και ισχυριζόταν ότι οι δολοφονίες ήταν ο μόνος τρόπος για να τα προστατεύσει από περαιτέρω κακοποίηση.

Ο Harmon αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

«Τα παιδιά μου υπέφεραν», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. «Το να τα δηλητηριάσουν και να τα μαχαιρώσουν – υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους σαν κι αυτούς».