Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης καταγράφηκε σε ελεύθερη πτώση, όταν μια 35χρονη αλεξιπτωτίστρια έχασε τις αισθήσεις της έπειτα από σύγκρουση με άλλον αλεξιπτωτιστή, με την ίδια να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψος περίπου 3.000 μέτρων.

Η Χόλι Γουίφεν είχε μόλις πέσει από το αεροπλάνο, όταν ένας συναθλητής της, ο οποίος υπολόγισε λάθος την πορεία του, συγκρούστηκε μαζί της και τη χτύπησε κατά λάθος στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η ίδια έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να έχει ανοίξει το αλεξίπτωτό της.

Την τρομακτική πορεία της προς το έδαφος κατέγραψαν κάμερες GoPro, με τους αλεξιπτωτιστές να κινούνται με ταχύτητα περίπου 160 χλμ./ώρα. Στα πλάνα φαίνεται ένας αλεξιπτωτιστής να προσπαθεί απεγνωσμένα να την προσεγγίσει στον αέρα, χωρίς όμως να καταφέρει να την πιάσει.

Η Χόλι, η οποία έχει πραγματοποιήσει συνολικά 425 ελεύθερες πτώσεις, στάθηκε τελικά τυχερή, καθώς ανέκτησε εν μέρει τις αισθήσεις της και κατάφερε να ανοίξει το αλεξίπτωτό της σε ύψος περίπου 300 μέτρων από το έδαφος. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε αυτόματα και το εφεδρικό αλεξίπτωτο, καθώς το σύστημα ασφαλείας εντόπισε ότι έπεφτε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και βρισκόταν σε πολύ χαμηλό ύψος. Ωστόσο, η ταυτόχρονη ανάπτυξη των δύο αλεξίπτωτων προκάλεσε το λεγόμενο φαινόμενο «downplane», επιταχύνοντας επικίνδυνα την κάθοδό της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 35χρονη προσέκρουσε σε ένα δέντρο έχοντας αναπτύξει ταχύτητα περίπου τα 65-80 χλμ./ώρα. Το δέντρο απορρόφησε μέρος της σφοδρότητας της πτώσης και, σύμφωνα με την ίδια, πιθανότατα της έσωσε τη ζωή.

«Νόμιζαν ότι είχα πεθάνει», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας τις στιγμές μετά τη σύγκρουση.

«Προσγειώθηκα ανάμεσα σε τροχόσπιτα, κτίρια, δέντρα, δρόμους, τα πάντα. Ήταν πραγματικά ένα απόλυτο χάος το σημείο όπου κατέληξα. Υπήρχαν επίσης καλώδια ρεύματος σε όλη την περιοχή, οπότε ήμουν πολύ τυχερή που δεν χτύπησα σε κάποιο από αυτά».

Όπως περιέγραψε η ίδια: «Απλώς στριφογύριζα, αλλά ένιωθα σαν να ονειρευόμουν ότι έκανα skydiving και έπεφτα, ήταν περίεργο. Δεν ανέκτησα πλήρως τις αισθήσεις μου μέχρι τη στιγμή που βρέθηκα στο έδαφος. Όταν κοίταξα το σώμα μου για να δω αν είμαι καλά, είδα ότι το κράνος μου είχε καταστραφεί και αμέσως μετά κοίταξα το πόδι μου. Ήταν στραμμένο προς την αντίθετη κατεύθυνση».

«Κοίταξα ψηλά και είδα το εφεδρικό μου αλεξίπτωτο να κρέμεται από το δέντρο. Εκεί συνειδητοποίησα ότι κάτι είχε πάει στραβά».

Skydiver survives 10,000ft fall after being knocked out pic.twitter.com/uLBQDGQ9Ro — The Sun (@TheSun) September 7, 2026

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να τη βρουν, περνώντας ακόμα και μέσα από βάτα. «Με είδαν να εξαφανίζομαι και ήθελαν να φτάσουν σε εμένα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Υπέθεταν ότι ήμουν νεκρή».

Όταν τελικά έφτασαν κοντά της, η Χόλι ζήτησε αμέσως βοήθεια για να βγάλει τον εξοπλισμό της. «Το πρώτο πράγμα που είπα ήταν “βοηθήστε με να βγάλω τον εξοπλισμό μου”, πριν τελικά μου κόψουν τους ιμάντες οι διασώστες».

«Θέλω να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό»

Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, η Χόλι επέζησε από την πτώση. Υπέστη σοβαρό κάταγμα στο αριστερό πόδι, κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και μώλωπες. Μεταφέρθηκε με φορείο σε νοσοκομείο του Νότιγχαμ, όπου έξι ημέρες αργότερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση μεταλλικής ράβδου στο πόδι της.

Σήμερα αναρρώνει στη φάρμα των γονιών της και μετακινείται με πατερίτσες.

Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, έλαβε γραπτώς και μια μεγάλη συγγνώμη από τον αλεξιπτωτιστή που συγκρούστηκε μαζί της και προκάλεσε την πτώση.

Παρά την περιπέτεια που έζησε, η Χόλι δεν έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει την ελεύθερη πτώση. Αντίθετα, δηλώνει πως θέλει να επιστρέψει στον αέρα μόλις αναρρώσει. «Θέλω να επιστρέψω στο skydiving το συντομότερο δυνατό. Παρόλο που, γνωρίζοντας τι συνέβη και ότι θα μπορούσα να είχα πεθάνει, νιώθω ανυπομονησία να ξεκινήσω πάλι».

Η Χόλι ασχολείται με το άθλημα εδώ και δύο χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ωστόσο, έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες άλματα. Δύο φίλοι της από τον χώρο του skydiving έχουν πεθάνει τα τελευταία δύο χρόνια στο τοπικό αεροδρόμιο του Ντέβον. «Δεν θα ήθελαν να σταματήσει ο κόσμος το skydiving εξαιτίας αυτού. Όλοι γνωρίζουν τους κινδύνους. Παίρνεις το ρίσκο για αυτό που κερδίζεις, επειδή είναι τόσο διασκεδαστικό», είπε, σύμφωνα με τη Sun.