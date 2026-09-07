Με επτά νεκρούς ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στα ερείπια του πενταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Νέο Δελχί, ενώ τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε τη λήξη της επιχείρησης διάσωσης τη Δευτέρα. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Το κτίριο βρισκόταν στη Σάτια Νικετάν, μια περιοχή στα νότια της ινδικής πρωτεύουσας όπου διαμένουν πολλοί φοιτητές. Η κατάρρευση σημειώθηκε ενώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πραγματοποιούνταν εργασίες στο υπόγειο.

🚨NEW DELHI: A three-story building collapsed in #SatyaNiketan, Southwest #Delhi, on Sunday afternoon amid heavy rain. Several people are feared trapped under the debris as Delhi Fire Services and police conduct rescue operations. pic.twitter.com/qcI7q2UQnu — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 6, 2026

Φοιτητικό κατάλυμα σε κτίριο άνω των 55 ετών

Σύμφωνα με το Associated Press, το κτίριο λειτουργούσε ως κατάλυμα για άνδρες φοιτητές και ήταν ηλικίας άνω των 55 ετών. Είχε ανοίξει ξανά πρόσφατα, έπειτα από μήνες εργασιών ανακαίνισης που δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η κατάσταση της κατασκευής και οι παρεμβάσεις που γίνονταν στο υπόγειο. Η συσσώρευση νερού, σε συνδυασμό με τις επισκευές στο παλαιό κτίριο, εξετάζεται ως πιθανός παράγοντας που συνέβαλε στην κατάρρευση.

Εξετάζεται αν αποσταθεροποιήθηκε κολόνα κατά τις επισκευές

Mία κολόνα φέρεται να αποσταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών, αποδυναμώνοντας την κατασκευή.

Η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρέκα Γκούπτα, αναφέρθηκε επίσης στον πιθανό συνδυασμό συγκέντρωσης νερού στο υπόγειο και επισκευών. Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σκύλοι και βαριά μηχανήματα στην επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο επιχείρησαν διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και βαριά μηχανήματα για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία επιβεβαίωσε τον τελικό απολογισμό των επτά νεκρών από τις έρευνες στα ερείπια.

Ο ιδιοκτήτης εντοπίστηκε σε άλλη πολιτεία

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου συνελήφθη, ενώ δημοτικοί αξιωματούχοι τέθηκαν σε αργία.

O ιδιοκτήτης εντοπίστηκε στην πόλη Μπιγουάντι της πολιτείας Ρατζαστάν. Για την αναζήτησή του η αστυνομία είχε συγκροτήσει δέκα ομάδες.

Η Ρέκα Γκούπτα δεσμεύτηκε ότι θα αναζητηθούν οι ευθύνες για την τραγωδία.

«Η κυβέρνηση του Δελχί αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτήν την υπόθεση. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση για όσους κριθούν ένοχοι ή υπεύθυνοι», δήλωσε.