Τραγική κατάληξη είχε ένα τροχαίο δυστύχημα το πρωί του Σαββάτου (5/9) σε αυτοκινητόδρομο της Σεν-Σαιν-Ντενί, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, καθώς ένας 63χρονος πατέρας και ο 27χρονος γιος του έχασαν τη ζωή τους.

Οι δύο άνδρες επέβαιναν σε μία Lamborghini Aventador, η οποία συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με άλλο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το supercar κόπηκε στα δύο και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Lamborghini φέρεται να κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α3, μεταξύ Romainville και Montreuil.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η Lamborghini ήταν ενοικιαζόμενη και φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα που μπορεί να έφτανε τα 200 χλμ./ώρα.

🚨🇫🇷 Un TERRIBLE ACCIDENT s’est produit ce matin sur l’autoroute A3, près de Paris.



Une Lamborghini a été coupée en deux sous la violence du choc avant de prendre feu. L’accident est mortel.



L’autoroute A3 a été fermée à la circulation. pic.twitter.com/HWMKgwuDHV — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 5, 2026

Η εισαγγελία του Bobigny, πάντως, δεν επιβεβαίωσε συγκεκριμένη ταχύτητα, αναφέροντας ότι το όχημα κινούνταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο 63χρονος οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και έχασε τη ζωή του. Ο 27χρονος γιος του εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό της Lamborghini και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πέθανε όταν ξέσπασε φωτιά.

Τέσσερις τραυματίες στο άλλο αυτοκίνητο

Το δεύτερο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Στο εσωτερικό του επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ο δρόμος αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες.

Η Lamborghini καταστράφηκε ολοσχερώς

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις εικόνες που επικράτησαν αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Η πράσινη Lamborghini Aventador έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Μετά την κατάσβεση, από το πανάκριβο supercar είχε απομείνει ουσιαστικά ένα κατεστραμμένο μεταλλικό κουφάρι.

🚨🇫🇷 Il ne reste ABSOLUMENT RIEN… 😳

Voici ce qu’il reste d’une Lamborghini après un crash d'une violence inouïe sur l’A3 (Seine-Saint-Denis). La voiture s’est coupée en deux avant de prendre feu. pic.twitter.com/eZDW2KEejp — MED TV (@medtvoff) September 6, 2026

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική σύγκρουση και να προσδιορίσουν τον ρόλο που έπαιξε η ταχύτητα στο δυστύχημα.