Δικαστική έρευνα για τη μαζική είσοδο περισσότερων από 70.000 μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου ξεκίνησε η ισπανική δικαιοσύνη, εξετάζοντας ενδείξεις ότι οι διελεύσεις διευκολύνθηκαν από τη μαροκινή πλευρά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται αστυνομική έκθεση που, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, περιγράφει όχι μόνο ανοχή από μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και ενεργή υποστήριξη προς ανθρώπους που επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορα.

Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, ο οποίος συνορεύει με το Μαρόκο.

Τι εξετάζει η δικαιοσύνη

Η δικαστίνα Μαρία Ταρντόν, του Audiencia Nacional στη Μαδρίτη, εκτιμά ότι τα γεγονότα ενδέχεται να στοιχειοθετούν σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκλήματα «που προσβάλλουν την ειρήνη ή την ανεξαρτησία του ισπανικού κράτους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου, η έρευνα στηρίζεται κυρίως σε έκθεση της ισπανικής αστυνομίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι μαζικές αφίξεις δεν προέκυψαν από ενέργειες «τυχαίου, περιστασιακού ή αυθόρμητου χαρακτήρα». Η έναρξη της έρευνας, ωστόσο, δεν αποτελεί δικαστική διαπίστωση ενοχής ή οριστική απόδειξη κρατικής εμπλοκής.

Οι αναφορές σε «ενεργή υποστήριξη» στα σύνορα

Στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι ένστολα μέλη των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας δεν επιχείρησαν να απομακρύνουν τις συγκεντρώσεις ανθρώπων από την παραμεθόριο ζώνη.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η δικαστίνα, ορισμένοι προσέφεραν «ενεργή υποστήριξη», δίνοντας οδηγίες για τον τρόπο διέλευσης προς τη Θέουτα.

Η Ταρντόν περιγράφει διαδοχικά κύματα εισόδου, διαφορετικής έντασης και χαρακτηριστικών, που ξεπέρασαν τις δυνατότητες αντίδρασης του ισπανικού συστήματος συνοριακού ελέγχου.

Γιατί γίνεται λόγος για «υβριδικό πόλεμο»

«Η χρήση των μεταναστευτικών ροών συνιστά μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις “υβριδικού πολέμου”», επισημαίνει η δικαστίνα στην έκθεσή της.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η αναφορά αφορά το ενδεχόμενο οι μετακινήσεις ανθρώπων να διευκολύνθηκαν σκόπιμα ως μέσο πίεσης προς την Ισπανία, προκαλώντας υπερφόρτωση των συνοριακών μηχανισμών της. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που καλείται να εξετάσει η έρευνα.

Διαφορετική στάση από την κυβέρνηση Σάντσεθ

Παρά τα συμπεράσματα της αστυνομικής έκθεσης, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχουν «απτές αποδείξεις» πως το Μαρόκο ενθάρρυνε τη μαζική είσοδο μεταναστών.

Οι μαροκινές αρχές δεν έχουν τοποθετηθεί επισήμως για την έκθεση. Δημοσιεύματα στον Τύπο της χώρας, πάντως, την έχουν χαρακτηρίσει «πρόχειρη», «στερούμενη αποδεικτικών στοιχείων» και «υποκειμενική».

Η δικαστική διερεύνηση επεκτείνεται και σε πιθανά αδικήματα σε βάρος των δικαιωμάτων αλλοδαπών, καθώς και στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονιών από αμέλεια, με φόντο τους τουλάχιστον 83 θανάτους στη θαλάσσια διαδρομή προς τη Θέουτα.