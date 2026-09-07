Σε μια νέα φάση ενίσχυσης της συνοριακής της άμυνας περνά η Φινλανδία, η οποία εγκαινίασε σήμερα φράχτη συνολικού μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων σε επιλεγμένα τμήματα των συνόρων της με τη Ρωσία. Το Ελσίνκι παρουσιάζει το έργο ως κρίσιμο εργαλείο απέναντι στον κίνδυνο η Μόσχα να επιχειρήσει εκ νέου να «εργαλειοποιήσει» μεταναστευτικές ροές για να ασκήσει πίεση στη χώρα.

Τα σύνορα Φινλανδίας – Ρωσίας εκτείνονται σε περίπου 1.340 χιλιόμετρα και παραμένουν κλειστά από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν περισσότεροι από 1.300 μετανάστες χωρίς τις απαιτούμενες θεωρήσεις εισόδου είχαν φθάσει στα συνοριακά περάσματα. Η φινλανδική κυβέρνηση είχε τότε κατηγορήσει τη Ρωσία ότι διευκόλυνε σκόπιμα την κίνησή τους προς τα σύνορα, κάνοντας λόγο για μορφή «υβριδικού πολέμου». Η Μόσχα είχε απορρίψει τις κατηγορίες.

«Ήρεμη αλλά τεταμένη» η κατάσταση

Παρότι έκτοτε έχουν καταγραφεί μόνο μεμονωμένα περιστατικά παράνομων διελεύσεων, η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Μάρι Ραντάνεν προειδοποίησε ότι η απουσία μαζικών ροών δεν σημαίνει πως ο κίνδυνος έχει εξαφανιστεί.

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ήρεμη αλλά τεταμένη και πραγματικά δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το αύριο», δήλωσε από τη νοτιοανατολική Φινλανδία, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Νουιγιάμα.

Όπως τόνισε, οι συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν πολύ γρήγορα και για τον λόγο αυτό η χώρα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Φράχτης ύψους 4,5 μέτρων με κάμερες και αισθητήρες

Ο νέος φράχτης δεν καλύπτει ολόκληρη τη συνοριακή γραμμή, αλλά έχει κατασκευαστεί σε σημεία που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και περισσότερο ευάλωτα σε πιθανές μαζικές διελεύσεις.

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή με συρματόπλεγμα, ύψους περίπου 4,5 μέτρων, η οποία συνοδεύεται από σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, μεταξύ των οποίων κάμερες και αισθητήρες.

Σύμφωνα με τη Ραντάνεν, ο φράχτης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος συνοριακής ασφάλειας. «Μας βοηθά στην επιτήρηση, αλλά μας επιτρέπει επίσης, αν είναι απαραίτητο, να εμποδίσουμε ανθρώπους να εισέλθουν σε φινλανδικό έδαφος», ανέφερε.

Από την ουδετερότητα στο ΝΑΤΟ

Η ένταση στα σύνορα με τη Ρωσία συνδέεται άμεσα με τη βαθιά αλλαγή που έχει συντελεστεί στη φινλανδική πολιτική ασφαλείας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τον Απρίλιο του 2023 η Φινλανδία εγκατέλειψε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετατρέποντας τα 1.340 χιλιόμετρα των συνόρων της με τη Ρωσία σε ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα μεταξύ της Συμμαχίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Λίγους μήνες αργότερα σημειώθηκε η απότομη αύξηση αφίξεων υπηκόων τρίτων χωρών στα συνοριακά περάσματα, γεγονός που το Ελσίνκι θεώρησε οργανωμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης.

Η ίδια στρατηγική και σε άλλες χώρες της ανατολικής πτέρυγας

Η Φινλανδία δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντίστοιχες συνοριακές υποδομές έχουν κατασκευάσει τα τελευταία χρόνια η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία στα σύνορά τους με τη Λευκορωσία, ενώ η Εσθονία έχει ενισχύσει με παρόμοιο τρόπο τα σύνορά της με τη Ρωσία.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν πλέον τις μεταναστευτικές πιέσεις όχι μόνο ως ανθρωπιστικό ή συνοριακό ζήτημα, αλλά και ως πιθανό εργαλείο υβριδικής πίεσης και αποσταθεροποίησης.

Για τη Φινλανδία, ο νέος φράχτης αποτελεί έτσι κάτι περισσότερο από ένα φυσικό εμπόδιο. Εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της χώρας να θωρακίσει τα ανατολικά της σύνορα και να προετοιμαστεί για ένα περιβάλλον ασφαλείας που, μετά το 2022, θεωρεί πολύ πιο απρόβλεπτο και επικίνδυνο.