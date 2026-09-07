Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, μετά την πρόταση για διάλυση της Βουλής που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ σε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Η πρόταση απευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα την κάνει αποδεκτή και θα προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών.

Πρόκειται για το απαραίτητο διαδικαστικό βήμα πριν από την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η κυβερνητική πρωτοβουλία, επομένως, δεν συνιστά από μόνη της προκήρυξη εκλογών.

Το χρονοδιάγραμμα για τις κάλπες

Ο Βούτσιτς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του είχε αναφέρει ότι η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που παραθέτει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την ημέρα προκήρυξης μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 45 και το πολύ 60 ημέρες.

Το επόμενο βήμα είναι πλέον η απόφαση του Σέρβου προέδρου, με την οποία θα οριστικοποιηθεί η πρόωρη εκλογική διαδικασία και η ημερομηνία της ψηφοφορίας.