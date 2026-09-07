Η εκλογική νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν προκάλεσε μόνο πολιτικό σεισμό στο Βερολίνο. Για μεγάλο μέρος των μεταναστευτικών κοινοτήτων του κρατιδίου, το αποτέλεσμα αντιμετωπίζεται ως εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα, την εργασία και ακόμη και την απόφαση για το αν θα παραμείνουν στην περιοχή.

Ο Μάμαντ Μοχάμαντ, 46 ετών, παρακολούθησε το βράδυ της Κυριακής τα αποτελέσματα με αντιφατικά συναισθήματα. Μέλος των Πρασίνων και Κούρδος Γιαζίντι, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Γερμανία το 1996 σε ηλικία 16 ετών, εξελέγη στο τοπικό κοινοβούλιο και γίνεται ένας από τους πρώτους βουλευτές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Σαξονία-Άνχαλτ, μαζί με τον Μουστάφα Γκρένερ της Die Linke.

Η προσωπική επιτυχία, ωστόσο, επισκιάστηκε από την ισχυρή επίδοση της AfD. Ο ίδιος τη χαρακτήρισε «δηλητηριασμένη νίκη», περιγράφοντας το σοκ του όταν οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι το κόμμα συγκέντρωνε υψηλότερο ποσοστό από το αναμενόμενο και ότι το CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς οδηγούνταν σε ιστορική ήττα.

«Η καρδιά μου έσπασε», ανέφερε.

Η σκληρή γραμμή της AfD στο μεταναστευτικό

Η μετανάστευση και το άσυλο αποτελούν εδώ και χρόνια βασικούς άξονες της πολιτικής της AfD. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η Γερμανία έχει χάσει τον έλεγχο των συνόρων της και ότι οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές επιβαρύνουν τις δημόσιες υπηρεσίες, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Στο εκλογικό της πρόγραμμα για τη Σαξονία-Άνχαλτ προβλέπει αυστηρότερη πολιτική επιστροφών για ανθρώπους των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Παράλληλα, προτείνει οι επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση, αντί να εξαρτώνται από την προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό.

Η AfD απορρίπτει την κατηγορία ότι οι θέσεις της δημιουργούν εχθρικό περιβάλλον για τους μετανάστες και υποστηρίζει ότι η πολιτική της στρέφεται αποκλειστικά εναντίον της παράτυπης και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης.

Η συμπρόεδρος του κόμματος Άλις Βάιντελ δήλωσε ότι όσοι εργάζονται, πληρώνουν φόρους, διαθέτουν ειδίκευση και σέβονται τους νόμους είναι ευπρόσδεκτοι στη Γερμανία.

«Έχουν κάνει ήδη τις βαλίτσες τους»

Στις μεταναστευτικές κοινότητες, πάντως, το αποτέλεσμα έχει εντείνει την αβεβαιότητα. Η Ούντρα Ντρέσλερ, επικεφαλής του Κρατιδιακού Δικτύου Μεταναστευτικών Οργανώσεων, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια διακρίσεις και δυσκολίες στην πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Κατά την ίδια, η εκλογική επικράτηση της AfD λειτουργεί πλέον ως σημείο καμπής. Όπως περιέγραψε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ήδη οργανώσει την αποχώρησή τους από τη Σαξονία-Άνχαλτ.

«Υπάρχουν πολλοί στις κοινότητές μας που λένε: “Έχουμε ήδη κάνει τις βαλίτσες μας, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια και σύντομα θα φύγουμε”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αποχώρηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Προβληματισμός και στις επιχειρήσεις

Οι φόβοι δεν περιορίζονται στις οικογένειες μεταναστών. Ο Πασκάλ Μπέγκριχ, επικεφαλής της οργάνωσης Miteinander, η οποία δραστηριοποιείται στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, δεν θεωρεί πιθανή μια μαζική έξοδο από το κρατίδιο. Παραδέχεται όμως ότι τόσο εργαζόμενοι όσο και επιχειρήσεις αρχίζουν να επανεξετάζουν τα σχέδιά τους.

Ορισμένες εταιρείες, όπως σημείωσε, αναρωτιούνται εάν μπορούν μακροπρόθεσμα να παραμείνουν στη Σαξονία-Άνχαλτ και κατά πόσο είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια και την παραμονή του προσωπικού τους.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία για μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει δημογραφικές πιέσεις και ανάγκη προσέλκυσης εργατικού δυναμικού. Ο Μάμαντ Μοχάμαντ εκτιμά ότι η νέα πολιτική πραγματικότητα μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για εξειδικευμένους εργαζομένους και νέες οικογένειες.

«Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι οικογένειες θα αναζητήσουν αλλού την τύχη τους», προειδοποίησε.

Φόβος ακόμη και μέσα στις οικογένειες

Για τον ίδιο, η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Όπως περιέγραψε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η ατμόσφαιρα στο σπίτι του ήταν βαριά, ενώ η κόρη του εμφανίστηκε απρόθυμη να πάει στο σχολείο.

Το σχολείο της συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ εκείνων που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της AfD λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ασχολούνται με τις απειλές κατά της δημοκρατίας και την πολιτική εκπαίδευση των μαθητών.

Η προσωπική αυτή εμπειρία αποτυπώνει τον ευρύτερο φόβο που προκαλεί σε τμήμα της κοινωνίας η προοπτική μιας ακόμη ισχυρότερης πολιτικής παρουσίας της AfD στο κρατίδιο.

Το Σύνταγμα παραμένει το όριο

Παρά την ανησυχία, εκπρόσωποι μεταναστευτικών οργανώσεων επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση σχηματιστεί στη Σαξονία-Άνχαλτ δεσμεύεται από το γερμανικό Σύνταγμα και από τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων.

Η Ντρέσλερ τόνισε ότι οι συνταγματικοί περιορισμοί ισχύουν για κάθε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισμού, ενώ υπενθύμισε ότι και τα υπόλοιπα γερμανικά κρατίδια, αλλά και οι ομοσπονδιακοί θεσμοί, έχουν ρόλο στην προστασία της συνταγματικής τάξης.

Το πραγματικό πολιτικό ερώτημα, ωστόσο, ξεπερνά το τι μπορεί νομικά να κάνει μια κυβέρνηση. Η νίκη της AfD έχει ήδη επηρεάσει το πώς μετανάστες, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται το μέλλον τους στη Σαξονία-Άνχαλτ. Και αυτή η αλλαγή κλίματος μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με τις ίδιες τις αποφάσεις που θα ληφθούν μετά τις εκλογές.