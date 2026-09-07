Με συνθήματα «Σταματήστε τις βάρκες» και «Στείλτε τους πίσω», εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Πόρτσμουθ, στη νότια Αγγλία, μετά τη μεταφορά στην ακτή περίπου 140 μεταναστών που είχαν διασχίσει τη Μάγχη από τη Γαλλία.

Η διαδήλωση της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου εξελίχθηκε σε πολύωρο αποκλεισμό δρόμων και συγκρούσεις με την αστυνομία. Μέρος των συγκεντρωμένων προσπάθησε να εμποδίσει τα λεωφορεία που θα μετέφεραν τους αφιχθέντες στο κέντρο καταγραφής και διαχείρισης μεταναστών του Μάνστον, στο Κεντ.

Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, ενώ αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα και κάλυπταν τα πρόσωπά τους.

Δύο σωστικές λέμβοι μετέφεραν τους επιβαίνοντες στην ακτή

Το σκάφος εντοπίστηκε στη Μάγχη την Κυριακή και δύο σωστικές λέμβοι της RNLI, της βρετανικής οργάνωσης θαλάσσιας διάσωσης, μετέφεραν τους επιβαίνοντες στο Πόρτσμουθ.

Η άφιξη στο Χάμσαϊρ ξεχωρίζει από τις συνηθέστερες διελεύσεις προς τις νοτιοανατολικές ακτές της Αγγλίας. Όπως αναφέρει το Sky News, το πλεούμενο φέρεται να αναχώρησε από την περιοχή Ζομπούρ της Νορμανδίας και εκτιμάται ότι πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες σε απόσταση διαδρομές μικρού σκάφους προς τη Βρετανία.

Αυτό που διαφοροποιεί το περιστατικό είναι, επομένως, και η διαδρομή: οι αφίξεις τόσο δυτικά, στην περιοχή του Χάμσαϊρ, είναι σπάνιες.

Οι αποκλεισμοί κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα

Η ένταση συνεχίστηκε επί ώρες. Η συγκέντρωση έληξε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, αφού η αστυνομία εξέδωσε εντολή διάλυσης και προειδοποίησε για συλλήψεις.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ζημιές σε παρμπρίζ αστυνομικών οχημάτων και περιστατικό κατά το οποίο διαδηλωτές πέρασαν προσωρινά τον αστυνομικό κλοιό.

Από την περιοχή μετέδιδε ζωντανά ο ακροδεξιός ακτιβιστής Ντάνιελ Τόμας, γνωστός ως «Danny Tommo», καλώντας υποστηρικτές του να κατευθυνθούν στο σημείο. Ανάλογη κινητοποίηση είχε προηγηθεί το Σάββατο στο Ντόβερ.

Καταδίκη από τη βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε την εκφοβιστική και βίαιη συμπεριφορά, διαχωρίζοντας το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία από τα επεισόδια.

Η υπουργός Έμα Ρέινολντς δήλωσε ότι η αστυνομία ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης και ότι διεξάγεται έρευνα. Καταγράφηκαν τραυματισμοί αστυνομικών και ζημιές σε οχήματα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι αφίξεις μεταναστών με μικρά σκάφη έχουν μειωθεί φέτος κατά 43%, φτάνοντας περίπου τις 17.000. Οι κινητοποιήσεις, ωστόσο, αναδεικνύουν την ένταση που εξακολουθεί να προκαλεί στη Βρετανία η διαχείριση των διελεύσεων της Μάγχης.