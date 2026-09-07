Η ιστορική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ την Κυριακή αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τη στροφή της Ευρώπης προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα, γνωστό με το γερμανικό ακρωνύμιο AfD, έχει εκφράσει ανοιχτά τη συμπάθειά του για την προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να υποτάξει την Ουκρανία, την ίδια στιγμή που εκείνος κλιμακώνει την επιθετικότητά του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Λίγες μέρες πριν από την ψηφοφορία, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για μια αποτυχημένη επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας.



«Η Ρωσία είναι επιθετική και, όπως βλέπουμε στη Λειψία, σε έναν βαθμό πολύ απρόσεκτη», δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίκαελ Μάρτιν, η χώρα του οποίου ασκεί την περιτροπής προεδρία της ΕΕ, σε εκδήλωση του Bloomberg στο Δουβλίνο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Μόσχα «γίνεται πιο απρόσεκτη» εντός της ΕΕ.



«Αυτή είναι μια ιδιαίτερη πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε», σημείωσε.



Ωστόσο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στη Γερμανία. Στη Γαλλία και την Ιταλία, τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ, λαϊκιστές ηγέτες προωθούν πολιτικές για το Κίεβο που απηχούν τις θέσεις της Μόσχας.



Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, δήλωσε ότι η άνευ όρων υποστήριξη της κυβέρνησής του προς την Ουκρανία θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια πιο συναλλακτική σχέση με τη δοκιμαζόμενη χώρα. Τα διαλυμένα οικονομικά της Γαλλίας απαιτούν την απόσπαση ανταλλαγμάτων έναντι της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, το οποίο αντιστέκεται στη ρωσική επίθεση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο 30χρονος, ο οποίος θεωρείται πιθανός πρωθυπουργός εάν η Μαρίν Λεπέν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

FILE – Leader of the French far-right National Rally Marine Le Pen, left, and lead candidate of the party for the upcoming European election Jordan Bardella during a political meeting on June 2, 2024 in Paris. At just 28 years old, Jordan Bardella has led the French far right to a landslide victory in the European Parliament election in June. After voters propelled Marine Le Pen’s National Rally to a strong lead in the first round of national legislative elections on Sunday, Bardella has turned to rallying supporters to grant Marine Le Pen’s party an absolute majority in the decisive round of voting on July 7 and make him the prime minister of France. (AP Photo/Thomas Padilla, File)

Η Λεπέν προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο, προκαλώντας φόβους στους συμμάχους της Ουκρανίας ότι η υποστήριξη που παρέχει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.



«Πνιγόμαστε στα χρέη. Πνιγόμαστε στα ελλείμματα. Και είναι ανεύθυνο να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για δαπάνες και υποσχέσεις για οικονομική ενίσχυση σε μια χώρα χωρίς καμία εγγύηση», δήλωσε ο Μπαρντελά στο Bloomberg TV από το Φόρουμ Αμβροσέτη στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας.

O υπερεθνικιστής πρώην στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι

Στην Ιταλία, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ένας υπερεθνικιστής πρώην στρατηγός, καταγράφει κατακόρυφη άνοδο στις δημοσκοπήσεις με κεντρικό μήνυμα την παστοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία στην Ουκρανία. Δημοσκόπηση της Youtrend έδειξε το κόμμα του, Εθνικό Μέλλον, ως τη δεύτερη ισχυρότερη δεξιά πολιτική δύναμη μετά τους Αδελφούς της Ιταλίας της Μελόνι.



«Η αλήθεια δεν είναι ποτέ εξ ολοκλήρου στη μία πλευρά», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.



«Αντίθετα, υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Και πρέπει να τους εξετάσουμε πολύ πραγματολογικά και αντικειμενικά».



Ασφαλώς, η υποστήριξη του AfD στις απελάσεις αλλοδαπών το έχει απομονώσει από τους Γάλλους και Ιταλούς ομολόγους του. Η Λεπέν διέκοψε τη συνεργασία το 2024, ενώ η Τζόρτζια Μελόνι διατηρεί αποστάσεις λόγω των στενών δεσμών του AfD με τη Ρωσία.

🇷🇺🇩🇪 RUSSIA'S LAVROV: GERMANY “WANTS WAR AGAIN”



Russian FM Lavrov accused Berlin of moving toward direct confrontation with Moscow, pointing to Friedrich Merz’s push to make Germany Europe’s leading military power.



“He is essentially declaring war on us. And history’s lessons… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 6, 2026

Παρ’ όλα αυτά, με πιθανούς συμμάχους να πλησιάζουν στα κέντρα εξουσίας, η Ρωσία δεν δείχνει καμία διάθεση να περιορίσει την επιθετικότητά της.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Γερμανία για κλιμάκωση, δηλώνοντας, σύμφωνα με το Bloomberg: «Γενικά, αυτό είναι, ευρέως μιλώντας, είδος αρχής ενός πραγματικού πολέμου».