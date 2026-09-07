Την έντονη αντίδραση της Ρωσίας προκαλεί η ανάπτυξη προηγμένου αμερικανικού πυραυλικού συστήματος στη Νορβηγία, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι μπορεί να απειλήσει ακόμη και τη ρωσική πρωτεύουσα.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η κίνηση υπονομεύει τις προοπτικές συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τη στρατηγική πυρηνική σταθερότητα. Παράλληλα, δηλώνει ότι οι εγκαταστάσεις των συστημάτων και τα κέντρα διοίκησής τους θα αποτελέσουν στόχους σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης.

Γιατί αντιδρά η Μόσχα

Η Ουάσιγκτον έστειλε τον Αύγουστο στη Νορβηγία πυραυλικό σύστημα με εκτοξευτές τύπου Mk-41, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μπορούν να εκτοξευθούν πύραυλοι ικανοί να πλήξουν μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Η αναφορά στη δυνατότητα των εκτοξευτών δεν συνιστά, πάντως, επιβεβαίωση για το ποιοι πύραυλοι έχουν μεταφερθεί στη Νορβηγία.

Κατά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, η εγκατάσταση στην Ευρώπη αμερικανικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το έδαφος «επαναφέρει στο μηδέν» τις προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με στρατηγικά ζητήματα.

Η Μόσχα προσθέτει ότι θα δώσει «ιδιαίτερη προσοχή» τόσο στις τοποθεσίες ανάπτυξης όσο και στα κέντρα διοίκησης και ελέγχου των συστημάτων.

Στο επίκεντρο και η ενίσχυση της άμυνας στην Αρκτική

Οι ρωσικές αντιδράσεις αφορούν επίσης τις κινήσεις της ίδιας της Νορβηγίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία στην Αρκτική.

Το Όσλο ενισχύει την ταξιαρχία του στο Φίνμαρκ, προσθέτοντας τάγμα πυροβολικού, ενώ σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς έως το 2030.

Η νορβηγική πλευρά υποστηρίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη για όπλα που μπορούν να πλήττουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έδωσε διαφορετική ερμηνεία στις κινήσεις αυτές.

«Χωρίς αμφιβολία, μια τέτοια στρατιωτική ανάπτυξη, που στρέφεται ενάντια στη χώρα μας, δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει λόγο να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλειά της και ότι το υπουργείο Άμυνας και άλλες κρατικές υπηρεσίες κινούνται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι αυτά τα μέτρα.

Διαφωνία και για μια νέα συμφωνία εξοπλισμών

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία για μια νέα συμφωνία ελέγχου των εξοπλισμών με τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Κίνας.

Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «μη ρεαλιστικά» τα σχέδια για πολυμερείς διαπραγματεύσεις με συμμετοχή του Πεκίνου, προσθέτοντας ακόμη ένα σημείο διαφωνίας στις σχέσεις Μόσχας και Ουάσιγκτον.