Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Μοχάμαντ Άλι Ντούργαμ, ενός από τους ανώτερους αξιωματικούς που υπηρέτησαν επί δεκαετίες στον στρατιωτικό μηχανισμό του καθεστώτος Άσαντ και βρέθηκαν σε καίριες θέσεις την περίοδο κατά την οποία η Δαμασκός κατέστειλε με βία τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην επαρχία της Ταρτούς, έπειτα από επιχείρηση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας σε συνεργασία με την υπηρεσία καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Ο Ντούργαμ δεν ήταν ένας περιφερειακός αξιωματικός. Η στρατιωτική του διαδρομή τον έφερε πολύ κοντά σε έναν από τους σκληρότερους πυρήνες του προηγούμενου καθεστώτος: την 4η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, τη μονάδα που για χρόνια συνδέθηκε με τον Μάχερ αλ Άσαντ, αδελφό του Μπασάρ αλ Άσαντ και μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του συριακού μηχανισμού ασφαλείας. Οι σημερινές συριακές αρχές κατηγορούν τον Ντούργαμ ότι έδινε απευθείας εντολές σε μονάδες του να ανοίγουν πυρ εναντίον διαδηλωτών και ότι επέβλεπε επιχειρήσεις που οδήγησαν σε μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις. Οι κατηγορίες αυτές βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της έρευνας και δεν συνιστούν δικαστική καταδίκη.

Από τη Χάμα του 1982 στη 4η Μεραρχία

Η πορεία του Ντούργαμ στον συριακό στρατιωτικό μηχανισμό ξεκίνησε πολύ πριν από την εξέγερση του 2011. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι νέες αρχές, υπηρέτησε ως διοικητής μονάδας στις διαβόητες Ταξιαρχίες Άμυνας κατά τα γεγονότα της Χάμα το 1982, όταν οι δυνάμεις του καθεστώτος του Χαφέζ αλ Άσαντ κατέστειλαν αιματηρά την εξέγερση στην πόλη. Αργότερα ανέλαβε διαδοχικά υψηλότερα καθήκοντα στον στρατό, γεγονός που δείχνει ότι ανήκε επί δεκαετίες στον στενό πυρήνα αξιωματικών που απολάμβαναν την εμπιστοσύνη του συστήματος.

Η πιο κρίσιμη περίοδος της σταδιοδρομίας του ήταν μεταξύ 2009 και 2013, όταν, σύμφωνα με τις επίσημες συριακές ανακοινώσεις, ασκούσε επιτόπια διοίκηση στην 4η Μεραρχία. Ακολούθησε η τοποθέτησή του ως αναπληρωτή διοικητή της 5ης Μεραρχίας και αργότερα ως διοικητή του 2ου Σώματος Στρατού, θέση την οποία φέρεται να διατήρησε έως τα τέλη του 2018.

Η σύνδεση με τον Μάχερ αλ Άσαντ

Η σημασία της 4ης Μεραρχίας είναι καθοριστική για να γίνει κατανοητός ο ρόλος του Ντούργαμ. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτέλεσε μία από τις καλύτερα εξοπλισμένες και πλέον πιστές στρατιωτικές δυνάμεις της οικογένειας Άσαντ και συνδέθηκε στενά με τον Μάχερ αλ Άσαντ.

Ο Μάχερ υπήρξε επί χρόνια βασικός διοικητής και αργότερα επικεφαλής της Μεραρχίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τον είχε εντάξει στις κυρώσεις της ήδη από το 2011, χαρακτηρίζοντάς τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματικό που συνδεόταν με την καταστολή των διαδηλωτών.

Ήταν όμως ανώτερος διοικητής μέσα στην ίδια στρατιωτική δομή, και μάλιστα την περίοδο 2009-2013, όταν η 4η Μεραρχία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων για την καταστολή της εξέγερσης που ξέσπασε το 2011.

Οι κατηγορίες για πυρά εναντίον διαδηλωτών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας και τα αρχεία που έχουν συγκεντρωθεί αποδίδουν στον Ντούργαμ άμεσες εντολές προς στρατιωτικές μονάδες να πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών στην ύπαιθρο της Δαμασκού.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι επέβλεψε επιχειρήσεις εισβολής σε περιοχές οι οποίες συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες αυθαίρετες συλλήψεις.

Στις διεθνείς λίστες κυρώσεων

Το όνομα του Μοχάμαντ Άλι Ντούργαμ δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά τώρα. Είχε συμπεριληφθεί εδώ και χρόνια σε διεθνείς λίστες κυρώσεων για τη Συρία, με στοιχεία που τον ταυτοποιούν ως υψηλόβαθμο αξιωματικό της 4ης Μεραρχίας. Στη βρετανική λίστα κυρώσεων εμφανίζεται με πολλές διαφορετικές λατινικές γραφές του ονόματός του και με αναφορά στα κεντρικά της 4ης Μεραρχίας στη Δαμασκό. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Η παρουσία του σε αυτούς τους καταλόγους δείχνει ότι ο Ντούργαμ είχε ήδη καταγραφεί διεθνώς ως μέρος του ανώτερου στρατιωτικού μηχανισμού του συριακού καθεστώτος. Αυτό όμως πρέπει να διαχωρίζεται από τις σημερινές ποινικές κατηγορίες: οι κυρώσεις είναι διοικητικό μέτρο, ενώ η ποινική ευθύνη για συγκεκριμένα εγκλήματα πρέπει να αποδειχθεί δικαστικά.

Γιατί η σύλληψή του έχει πολιτική σημασία

Η σύλληψη του Ντούργαμ αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή οι νέες συριακές αρχές επιχειρούν να προχωρήσουν σε διαδικασίες λογοδοσίας για στελέχη του πρώην καθεστώτος. Μόλις τον Αύγουστο του 2026, συριακό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ και τον αδελφό του Μάχερ για εγκλήματα που συνδέονται με την καταστολή και τον εμφύλιο πόλεμο, σε μια διαδικασία που η νέα κυβέρνηση παρουσιάζει ως μέρος της μεταβατικής δικαιοσύνης. Οργανώσεις δικαιωμάτων, ωστόσο, έχουν επισημάνει ότι η αξιοπιστία αυτών των διαδικασιών θα κριθεί από τις εγγυήσεις δίκαιης δίκης και την ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων.