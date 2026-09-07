Σε βαθιά πολιτική κρίση έχει περιέλθει το CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς μετά τη βαριά ήττα στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε ιστορική νίκη, συγκεντρώνοντας περίπου 44% των ψήφων και αφήνοντας τους Χριστιανοδημοκράτες πολύ πίσω. Πρόκειται για το ισχυρότερο μέχρι σήμερα εκλογικό αποτέλεσμα της AfD σε κρατιδιακές εκλογές και για μία από τις σοβαρότερες ήττες του CDU εδώ και δεκαετίες.

Ο Μερτς παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει «βαθύ σοκ» τόσο στο κόμμα όσο και ευρύτερα στη χώρα, σημειώνοντας ότι η πολιτική κατάσταση έχει πλέον αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Άνχαλτ αλλά σε ολόκληρη τη Γερμανία. Όπως τόνισε, η ήττα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιφερειακό επεισόδιο και το CDU δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει απλώς στην προηγούμενη λειτουργία του σαν να μη συνέβη τίποτα. Η ίδια η γερμανική δημόσια τηλεόραση περιγράφει πλέον το αποτέλεσμα ως εξέλιξη που θέτει τον καγκελάριο και το κόμμα του υπό ισχυρή πίεση.

«Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή»

Παρά την κριτική που δέχεται προσωπικά, ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης. Δήλωσε ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση και ότι σκοπεύει να αναζητήσει τρόπους ώστε η κυβέρνηση και το CDU να βελτιώσουν την εικόνα και την αποτελεσματικότητά τους.

Ο Μερτς επιμένει παράλληλα ότι η Γερμανία χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις και ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αυτή την πορεία εξαιτίας της εκλογικής πίεσης. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξηγεί καλύτερα στους πολίτες γιατί οι αλλαγές είναι αναγκαίες και πώς συνδέονται με την οικονομική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και το μέλλον των επόμενων γενεών. Η επιμονή του στη μεταρρυθμιστική ατζέντα έρχεται ενώ η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει αισθητά και η AfD εμφανίζεται πλέον ενισχυμένη και σε πανεθνικό επίπεδο.

Η AfD κέρδισε, αλλά δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει κυβέρνηση

Η σαρωτική επικράτηση της AfD δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το κόμμα θα σχηματίσει κυβέρνηση στο Μαγδεμβούργο. Με περίπου 39 από τις 83 έδρες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποτελέσματα, δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία και θα χρειαστεί στήριξη από άλλους βουλευτές ή πολιτικούς σχηματισμούς. Τα περισσότερα γερμανικά κόμματα εξακολουθούν να αποκλείουν συνεργασία με την AfD, διατηρώντας το λεγόμενο «τείχος προστασίας» – Brandmauer απέναντί της.

Η ηγεσία της AfD, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα συνιστά σαφή «εντολή διακυβέρνησης» και επιχειρεί πλέον να μετατρέψει την εκλογική πρωτιά σε πραγματική πολιτική εξουσία. Η επιτυχία της στη Σαξονία-Άνχαλτ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή ενισχύει τον στόχο του κόμματος να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε ομοσπονδιακό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Το μήνυμα Μερτς προς την Ευρώπη

Μπροστά στο ενδεχόμενο συμμετοχής της AfD στην εξουσία σε γερμανικό κρατίδιο, ο Μερτς προσπάθησε να καθησυχάσει τόσο το εσωτερικό όσο και τους ευρωπαίους εταίρους της χώρας. Υπογράμμισε ότι οι γερμανικοί θεσμοί και το Σύνταγμα παραμένουν ισχυροί και δεσμεύθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διασφαλίσει την τήρηση της συνταγματικής τάξης.

Το μήνυμα έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η νίκη της AfD προκάλεσε ανησυχία και εκτός Γερμανίας. Κυβερνητικά στελέχη στη Γαλλία χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα ιδιαίτερα ανησυχητικό για την Ευρώπη, ενώ διεθνή μέσα το αντιμετωπίζουν ως σοβαρό πλήγμα για τον Μερτς και ως ακόμη μία ένδειξη ενίσχυσης των αντισυστημικών και εθνικιστικών δυνάμεων στην ήπειρο.

Η CDU περνά στην αντιπολίτευση

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική της έκτασης της ήττας ήταν η τοποθέτηση του απερχόμενου πρωθυπουργού της Σαξονίας-Άνχαλτ, Σβεν Σούλτσε, ο οποίος αναγνώρισε ότι το CDU δεν διαθέτει πλέον εντολή διακυβέρνησης στο κρατίδιο. Η εξέλιξη είναι ιστορική, καθώς οι Χριστιανοδημοκράτες κυβερνούσαν εκεί από το 2002, ενώ στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχαν λάβει 37,1%. Αυτή τη φορά το ποσοστό τους περιορίστηκε περίπου στο 18,5%, την ώρα που η AfD υπερδιπλασίασε τη δική της εκλογική δύναμη.

Το αποτέλεσμα μετατρέπει πλέον τη Σαξονία-Άνχαλτ σε πολιτικό τεστ για ολόκληρη τη Γερμανία. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο Μαγδεμβούργο, αλλά αν το CDU μπορεί να ανακόψει τη μετακίνηση ψηφοφόρων προς την AfD και αν το «τείχος προστασίας» απέναντι στο κόμμα θα αντέξει όσο αυτό αυξάνει την εκλογική του ισχύ.

Για τον Φρίντριχ Μερτς, η επόμενη περίοδος θα είναι καθοριστική. Η παραίτηση, όπως λέει, δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Η πολιτική πίεση όμως βρίσκεται πλέον εκεί – και είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε στιγμή από τότε που ανέλαβε την καγκελαρία.

Η εξέλιξη είναι γρήγορη και το επόμενο κρίσιμο σημείο θα είναι οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Σαξονία-Άνχαλτ.